André Lapointe est un intervenant en centre de jeunesse passionné par son travail. Il veut agir à titre de modèle auprès des jeunes qu'il côtoie. Alors que conduire un véhicule de course était un rêve pour lui depuis longtemps, c'est cette année qu'il a décidé de mettre son projet à exécution. Je ne le dirai pas trop fort, mais le circuit du Grand Prix de Trois-Rivières, je l'ai fait dans ma tête à de multiples reprises , rigole le Trifluvien.

Quand j'étais adolescent, ce que j'aimais de la course automobile, c'était la vitesse, le bruit des voitures et l'odeur de l'essence! André Lapointe, intervenant en centre jeunesse

Avec cette surprise, le passionné de course automobile veut inspirer les jeunes et leur faire comprendre qu’en persévérant dans la vie et qu’avec un peu de discipline, tout peut arriver. Qu’un de leurs intervenants réalise quelque chose qu'il désire depuis des années, ça peut leur servir de motivation dans la poursuite de leur vie.