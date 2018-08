Les documents déposés en cour par les procureurs et obtenus mercredi indiquent que Siraj Wahhaj supervisait des entraînements au maniement de fusils d'assaut dans l'enceinte barricadée située près de la frontière du Colorado, où les autorités ont déclaré avoir trouvé vendredi 11 enfants affamés vivant dans des conditions insalubres.

Le procureur Timothy Hasson a déposé ces documents au tribunal en réclamant que Siraj Wahhaj soit détenu sans possibilité de libération sous caution à la suite de son arrestation, la semaine dernière, en compagnie de quatre autres adultes accusés de maltraitance.

« Il représente un grand danger pour les enfants rescapés sur la propriété ainsi qu'une menace pour l'ensemble de la communauté en raison de la présence d'armes à feu et de son intention d'utiliser ces armes de manière violente et illégale », a écrit le procureur Hasson.

Siraj Ibn Wahhaj, à gauche, est accompagné de son avocat lors de sa comparution à Taos, au Nouveau-Mexique. Photo : The Associated Press/Morgan Lee

Les procureurs n'ont pas évoqué l'accusation liée aux entraînements en vue d'éventuelles fusillades dans des écoles, mercredi, lors d'une première comparution des suspects. Un juge a ordonné que M. Wahhaj soit détenu sans cautionnement en attendant la suite des procédures.

D'après les documents judiciaires, les autorités soutiennent qu'un parent adoptif de l'un des 11 enfants pris en charge leur a rapporté que l'enfant avait été entraîné à utiliser un fusil d'assaut afin de commettre une fusillade dans une école.

Des restes humains analysés

Toujours selon les autorités, des restes humains trouvés sur les lieux du campement sont présentement analysés par des médecins légistes pour déterminer s'ils sont ceux d'Abdul-Ghani Wahhaj, un gamin gravement handicapé et porté disparu en décembre à Jonesboro, près d'Atlanta, en Georgie.

Un mandat d'arrêt lancé en Georgie indique que le père de l'enfant avait dit à la mère qu'il voulait procéder à un exorcisme sur le garçon parce qu'il croyait qu'il était possédé par le diable. Le père aurait ensuite prétendu emmener le gamin dans un parc et ils ne sont jamais revenus.

Le père fait partie des cinq suspects arrêtés au Nouveau-Mexique. Il fait aussi l'objet d'une accusation d'enlèvement d'enfant en Georgie.

On apprend dans le mandat d'arrêt que l'enfant souffre de graves problèmes de santé, dont un handicap lié à un manque d'oxygène et d'afflux sanguin au cerveau lors de sa naissance. Le garçon ne peut pas marcher et il nécessite une attention constante.

Des voisins ont porté plainte

Pendant des mois, les voisins se sont inquiétés au sujet de cette baraque rudimentaire et insalubre construite en bordure d'une plaine reculée du Nouveau-Mexique. Ceux-ci soutiennent avoir déposé plusieurs plaintes aux autorités dans les mois qui ont précédé la descente policière.

Les autorités ont dit avoir retrouvé le père lourdement armé lors de l'arrestation survenue vendredi. Les policiers croient aussi qu'un champ de tir avait été aménagé sur le terrain.

Le groupe serait arrivé à Amalia en décembre avec assez d'argent pour acheter de la nourriture et des matériaux de construction, selon Tyler Anderson, un mécanicien automobile qui habite à proximité. Il aurait aidé les arrivants à installer des panneaux solaires.

M. Anderson affirme avoir rencontré les deux hommes du groupe, mais jamais les femmes. Ces dernières seraient les mères des 11 enfants victimes de maltraitance. L'homme ne se souvient pas d'avoir aperçu le petit garçon disparu en Georgie.

« On s'est dit qu'ils faisaient simplement comme nous, s'installer sur un bout de terre et disparaître du radar », a commenté Tyler Anderson, qui était renversé de voir l'état des lieux, qui ne ressemblaient plus du tout à ce qu'ils étaient au départ.