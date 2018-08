Lorsque leur population était à son plus bas, il ne restait que 30 marmottes de l’île de Vancouver. Leur situation s’est améliorée dans les dernières années et on en compte aujourd’hui près de 300.

Molly, une des représentantes de cette espèce, a récemment donné naissance à six petits, au grand bonheur de l’équipe de la Fondation pour la protection des marmottes de l’île de Vancouver.

« C’est vraiment excitant », se réjouit Adam Taylor, le directeur de la fondation.

Six petits, c’est une énorme portée. Alors ça signifie que Molly doit être en très bonne santé. C’est une excellente nouvelle. Adam Taylor, directeur de la Fondation pour la protection des marmottes de l’île de Vancouver

Une espèce unique à l’île de Vancouver

Les marmottes de l’île de Vancouver vivent uniquement dans les montagnes de l’île, comme au parc provincial Strathcona, où se trouvent Molly et ses petits.

Même si la population a grandi dans les 10 dernières années, il reste encore beaucoup de travail à faire pour assurer la survie de l’espèce, selon Adam Taylor.

« Nous devons continuer nos efforts jusqu’à ce qu’il y ait assez de naissances chaque année pour soutenir les colonies à long terme », affirme-t-il.

La Fondation collabore avec quatre organisations à travers le Canada pour introduire des marmottes nées en captivité dans la nature.

La mère de Molly fait partie de ces marmottes introduites sur l’île de Vancouver par la fondation. Molly elle-même est née dans la nature.

Survivre l’adolescence

D’après le directeur de la Fondation pour la protection des marmottes, il est fort probable qu’une partie de la portée de Molly ne survive pas jusqu’à l’âge adulte.

L’environnement dans lequel évoluent les marmottes peut s’avérer particulièrement hostile, soutient Adam Taylor.

Un des plus grands défis auxquels les petits devront faire face est de trouver assez de nourriture pour prendre suffisamment de poids avant la période d’hibernation. Adam Taylor, directeur de la Fondation pour la protection des marmottes de l’île de Vancouver

« On croise les doigts, mais même si seulement quelques-uns d’entre eux réussissent, ce sera une très bonne nouvelle », ajoute-t-il.

L’impact des feux de forêt à Nanaimo Lakes

Certains s’inquiètent du bien-être des mascottes de l’île de Vancouver, qui vivent près de Nanaimo Lakes, en raison du feu de forêt qui brûle actuellement dans la région.

Adam Taylor se veut toutefois rassurant, puisque pour le moment, l’incendie ne touche pas le secteur où sont installées les colonies.