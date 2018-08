Chris Marchant et Steve Snively ont répondu à un appel le 2 décembre 2017. Yosif Al-Hasnawi avait été atteint par balles.

M. Al-Hasnawi est mort à l'hôpital environ une heure plus tard. Selon des témoins oculaires, la police et les ambulanciers n’auraient pas traité la victime avec suffisamment d’urgence.

La police a depuis lors accusé les ambulanciers impliqués de ne pas avoir fourni les soins nécessaires à la victime.

Mario Posteraro, président de la section locale 256 du SEFPO, a déclaré mercredi que les accusés avaient été licenciés, et que le syndicat déposera un grief.

Le ministère de la Santé de l'Ontario enquête également.

Le père et les frères de M. Al-Hasnawi poursuivent en justice le service de police de Hamilton et le service paramédical et l'hôpital St. Joseph's Healthcare.

Dale Burningsky King, 19 ans, et James Matheson, 20 ans, ont été accusés en lien avec la mort de la victime. King est accusé de meurtre au deuxième degré et Matheson d'être un complice après le fait.