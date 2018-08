Zoé Lepage et Daniel Corrigan estiment avoir été mal conseillés par les médecins du CHEO. Leur enfant, Dakiel, est mort 44 jours après sa naissance, à l'été 2017.

Son état de santé a commencé à préoccuper ses parents lorsqu'il avait à peine un mois.

« Dakiel a commencé à être malade, à vomir tous ses biberons », se souvient sa mère.

Le 14 août, la mère et son enfant se sont rendus chez leur médecin de famille, qui conclut alors à une intolérance au lait.

Quelques heures plus tard, le nourrisson se met à tousser. Inquiète, sa mère prend la direction du CHEO, où une prise de sang ne révèle rien d'anormal.

Ils m'ont dit que c'était une simple grippe, un virus, que ça allait passer. Zoé Lepage, mère de Dakiel

Ces symptômes persistent jusqu'au 21 août, quand l'état de Dakiel s'aggrave.

« On a entendu un bruit bizarre. Je me suis retournée et le bébé était bleu », explique Mme Lepage, qui a ensuite composé le 911.

C'est là que le nourrisson est transporté une nouvelle fois au CHEO et que le diagnostic tombe : l'enfant a la coqueluche. Quatre jours plus tard, il rend l'âme.

C'est la maladie et je l'accepte, mais les médecins auraient dû le détecter bien avant. Alors, oui, je blâme le médecin, parce qu'il y avait des symptômes qui étaient évidents. Zoé Lepage, mère de Dakiel

L'événement est survenu l'an dernier, mais le couple vient de décider de partager son histoire pour sensibiliser la population et recueillir les sommes nécessaires pour intenter une poursuite.

« Ça pouvait nous permettre de nous faire entendre et de pouvoir trouver un avocat qui voudrait bien nous représenter pour que l'on puisse rendre justice à notre fils et nous permettre de changer le système », croit le père de l'enfant, Daniel Corrigan.

De son côté, le CHEO assure que ses équipes « font toujours tout ce qui est en leur pouvoir pour sauver chaque vie ».

« Lorsque nous ne réussissons pas, c'est déchirant. Il n'y a pas de mots pour la tragédie qui fait perdre un enfant », a déclaré la Dre Lindy Samson dans un courriel.

Elle a néanmoins souligné que la coqueluche était une maladie évitable par la vaccination et que de nouvelles lignes directrices de l'Agence de la santé publique du Canada exigeaient que les femmes enceintes soient vaccinées au cours des derniers mois de leur grossesse pour protéger leur bébé.

Au Canada, de 0 à 4 personnes par année décèdent de la coqueluche, surtout des bébés de moins de deux mois auparavant en bonne santé, selon le gouvernement du Canada. Par ailleurs, entre 2012 et 2017, de 240 à 1600 cas de coqueluche par année ont été déclarés au Québec, selon le ministère de la Santé et des Services sociaux.

D'après un reportage de Denis Babin