Texte et vidéo de Denis Chamberland

Pendant des années, Dolorès Gosselin a souffert d’un conflit intérieur, qui opposait son côté femme blanche et son côté femme indigène.

C’est une rencontre sur la vérité et la réconciliation qui a suscité chez elle cette prise de conscience.

Après quoi, le tambour et le calme de la nature sur sa terre, au bord de la rivière Roseau, ont grandement contribué à la réconciliation de son être.

Sa spiritualité, Dolorès Gosselin la retrouve dans la nature, les animaux et les arbres.