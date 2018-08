C’est un appel relié à Telus qui a mis à Caroline Bizier la puce à l'oreille. Le 23 juillet dernier, elle a reçu un appel d’une agence de recouvrement lui demandant de payer un compte en souffrance. J’étais un peu étonnée parce que ça fait six ans que j’ai eu un compte avec eux , raconte-t-elle.

L’enseignante refuse de donner ses informations et appelle plutôt Telus directement. La personne au bout du fil lui demande : Mme Bizier, vous n’habitez pas en en Colombie-Britannique?

La réponse est non, mais toutes les autres informations contenues dans son dossier concordent. On vérifie ma date de naissance, mon année, mes derniers chiffres d’assurance sociale , énumère-t-elle. Ça m’a préoccupée. Ouvert en février dernier, son supposé compte chez Telus s’élève maintenant à 5000 $.

Tout de suite, elle fait le lien avec la vague de fraudes d'enseignants découverte en avril dernier. On en avait entendu parler et je me suis dit : “Bon, ça y est, j’ai été victime de ça moi aussi”. On ne pense pas que ça va nous arriver , témoigne-t-elle.

« Même auprès de deux compagnies de crédit, l’adresse qui était dans mon dossier était celle en Colombie-Britannique », poursuit l'enseignante.

À lire aussi : Les cas connus d'enseignants victimes de vol d'identité se multiplient

Quoi faire lors d'un vol?

La Sûreté du Québec affirme poursuivre son enquête. De leur côté, Caroline Bizier et les autres enseignants contactés par Radio-Canada affirment qu’ils aviseront leur commission scolaire respective dès la rentrée des classes. Tant que ce n’est pas confirmé, les résultats de l’enquête, on est méfiants et on a hâte que ce soit terminé , résume l’enseignante.

Analyste-enquêteuse à la Commission d'accès à l'information du Québec, Cynthia Beaulé insiste sur la nécessité d’agir rapidement lorsqu’on est victimes d’un vol d’identité.

Si on croit être victime d’une activité criminelle, il faut contacter la police , lance-t-elle d’emblée. Mais d’abord, il faut colliger un maximum d’informations sur les informations qu’on pense s’être fait voler. Puis, il faut contacter les organismes ou entreprises concernés.

Pour éviter des pertes financières, illustre-t-elle, ce serait d’informer les institutions financières, nos banques, les bureaux de crédit, le centre antifraude du Canada et les organismes publics concernés.

Elle suggère aussi de faire une recherche sur Internet. Juste en tapant notre nom sur Google, on peut vérifier s’il y a quelque chose qui a été écrit ou produit sur nous , soutient-elle.

Même si c’est aux policiers de faire enquête lors d’un vol d’identité, Cynthia Beaulé admet qu’une grande part de responsabilité revient à la victime, soit celle de colliger un maximum d’informations pour aider les policiers.