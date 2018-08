Dans le groupe, on retrouve deux chefs danois étoilés du guide Michelin et un chef du Groenland.

Ils discuteront notamment de la chasse au phoque, de la préparation de la viande et de sa commercialisation.

Ils veulent apprendre de l'expertise de Réjean Vigneau pour développer de nouveaux produits et de nouveaux marchés au Groenland.

Le directeur de l'association des chasseurs de phoques Intra-Québec, Gil Thériault, a organisé la visite.

Ce qu'il faut bien comprendre, plus il va y avoir de gens qui vont travailler autour du phoque, autour de cette viande-là, qui va l'anoblir, et plus on va devenir fort, soutient Gil Thériault, moins on va devenir attaquable dans cette industrie-là, dans le sens où là on ne va pas dire c'est pas juste la gang des Îles-de-la-Madeleine qui font ça, c'est pas juste les Canadiens qui font ça, c'est les Danois, c'est les gens du Groenland, c'est les gens de la Namibie. On a des acheteurs en Chine, au Japon, en Corée, à Taiwan, partout.

C’est vraiment un bon endroit pour tester le potentiel de la viande de phoque parce qu’ils ont déjà de bons bouchers habitués de découper la viande de phoque et de la mettre en valeur. Le chef danois Mikkel Maarbjerg

Le chef danois Mikkel Maarbjerg croit que plusieurs expérimentations sont possibles avec la viande de phoque. Photo : Radio-Canada/Philippe Grenier

Une autre raison pour laquelle nous voulons rendre cette viande plus disponible, c’est parce que beaucoup de jeunes personnes au Groenland mangent fréquemment de la restauration rapide pas très santé, indique Mikkel Maarbjerg.

Des Européens sollicitent des conseils des Madelinots pour chasser et apprêter la viande de phoque. Photo : Radio-Canada/Philippe Grenier

« Si nous pouvons faire quelque chose avec la viande de phoque et lui ajouter des épices pour lui donner un petit goût barbecue et faire de bonnes saucisses cela ferait beaucoup de sens pour nous, car cela rendrait les jeunes gens du Groenland plus en santé », fait valoir Mikkel Maarbjerg.

Loup-marin séché aux épices Photo : Photo : Le livre gourmand des Iles-de-la-Madeleine

Pour les Inuits du Groenland, le phoque a été un élément essentiel de la survie des premiers habitants, souligne Inunnguaq Hegelund, qui offre de la viande de phoque dans son restaurant au Groenland.

Les visiteurs européens sont aux îles de la Madeleine jusqu’au 10 août.

Avec les informations de Philippe Grenier