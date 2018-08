Un texte de Lyssia Baldini

EDMONTON

Festival de musique Folk d'Edmonton

C’est le retour du festival pour une 38e année au parc Gallagher, à Edmonton. L'événement est devenu un incontournable dans la province et accueille chaque année plus de 50 000 personnes et cette année, 65 groupes et artistes!

Festival de musique Folk d'Edmonton Photo : Edmonton Folk Music Festival



Il y a bien sûr les grands noms, dont Buffy Sainte-Marie et The Decemberists, mais aussi un lot de découvertes, dont le groupe québécois de musique traditionnelle, les Poules à Colin.

Le quintette de musique traditionnelle Les Poules à Colin (2017). Photo : Fam Group

Le groupe, qui s’est formé il y a 9 ans, a été inspiré par une chanson de La Bottine Souriante, pour son choix de nom. Quatre femmes et un homme; les Poules à Colin.

Le quintette possède un style bien à lui qu'on pourrait décrire comme un mélange de musique traditionnelle, de groove et de folk.



Le groupe sera sur la scène 2, le samedi 11 août à 17 h 50.

Le trio malien Da Kali Photo : Da Kali

Un autre groupe à découvrir est le trio malien Da Kali. Leur nom est un hommage à un héritage musical datant du grand empire du Mali au début du 13e siècle.

Leur musique est composée de basse et de balafon (xylophone) qui accompagnent la chanteuse.



Le trio sera en concert sur la scène 1, le dimanche 12 août de 15 h à 16 h.



Le festival de musique Folk d'Edmonton se déroule du jeudi 9 août au dimanche 12 août.

Cariwest

Le festival Cariwest 2018 est un des événements les plus colorés dans la capitale!

Festival Cariwest 2010 Photo : Cariwest

Lancé il y a plus de 30 ans, le festival offre une plateforme pour partager la musique, la cuisine et la culture du carnaval des Caraïbes dans l'Ouest canadien.

Cette année, ne manquez pas la soirée du vendredi, Friday Extravaganza, où plusieurs groupes sont en compétition, avec leurs costumes extravagants, pour remporter le titre de Roi et de Reine.

Festival Cariwest 2009 Photo : Cariwest

Des centaines d’artistes, qui ont préparé leurs chorégraphies et costumes pendant plusieurs mois, danseront sur l’avenue Jasper dès midi, pour terminer leur parcours sur la 107e Rue.

Les célébrations, vives en émotions, ont lieu à partir du vendredi 10 août, jusqu’au dimanche 12 août.

French Quart(i)er Franco

Chaque vendredi, profitez du marché agricole à La Cité francophone. Il y a également des concerts de musique et, cette semaine, il y aura la projection d'un film à la tombée de la nuit.

Jusqu'au 21 août! Photo : La Cité francophone

Dès 16 h, profitez de produits de qualité de marchands locaux.



Et à partir de 19 h, la musique est au rendez-vous avec le groupe Whitney Sloan and Marek Orszulik qui présenteront Saudade, une soirée de Flamenco, Bolero, Séguidilla et de Cancion.

Whitney Sloan et Marek Orszulik seront en spectacle à La Cité francophone Photo : La Cité francophone

Whitney Sloan est une soprano basée à Edmonton qui est reconnue pour sa voix claire et lyrique. Elle sera accompagnée du guitariste Marek Orszulik.

Et restez à La Cité francophone pour profiter d'une projection cinématographique du film classique Batman, le film produit en 1966!

Batman le film, 1966 Photo : La Cité francophone

Redécouvrez ce classique où le complot entre le Joker, la Femme-chat, le Sphinx et le Pingouin est de kidnapper un chercheur d'une invention révolutionnaire. Batman et son compagnon Robin tenteront d’empêcher ce désastre.



La soirée débute le vendredi 10 août dès 16 h avec le marché, à 19 h en musique et vers 21 h 30 pour la projection!

CALGARY et EDMONTON

Machine de Cirque



Machine de Cirque présente son nouveau spectacle, Truck Stop : la grande traversée.

Le spectacle est gratuit et pour toute la famille ! Photo : Machine de Cirque

La troupe québécoise raconte dans son spectacle l’aventure de six campeurs qui décident de traverser le Canada, d’est en ouest, à bord de leur roulotte.

Les différents décors représentent le pays, de l’Atlantique, aux Rocheuses, en passant par les Prairies.

Vous verrez six scènes différentes, toutes sorties d’une même roulotte! Photo : Machine de Cirque

Machine de Cirque sera tout d’abord à Calgary, le vendredi 10 août, à la place municipale devant l’hôtel de ville, à 17 h et à 20 h.



Il y aura également une représentation à Edmonton, le dimanche 12 août, au parc Kinsmen, à 19 h.



S’il pleut, apportez un parapluie, car les spectacles auront lieu, mais d’une tout autre façon!

CALGARY



Voyage dans la Voie lactée



Venez observer les astronomes dans leur milieu de travail, sous un ciel étoilé!

Observatoire d'astrophysique Rothney, à Calgary Photo : Rothney Astrophysical Observatory

Des chutes de Perséïdes sont prévues pendant les trois soirs d’observations publiques.



Les planètes Venus, Mars et Jupiter seront également visibles dans un ciel sans lune.

Profitez de cette occasion pour découvrir la Voie lactée dans toute sa splendeur!

La Voie lactée Photo : ESA/Gaia/DPA

Les soirées d’observations sont ldu jeudi 9 au samedi 11 août, entre 22 h et 2 h, à l’Observatoire d’astrophysique Rothney, à Priddis, à environ 25 km au sud-ouest de Calgary.

Marda Gras



Terminez la fin de semaine avec un festival gratuit : de la musique de la danse et plein d’autres activités pour toute la famille.

Festival Marda Gras 2017, à Calgary Photo : Calgary Marda Gras Street Festival

Chaque année le festival Marda Gras attire plus de 35 000 visiteurs de la région de la métropole.



Marda Gras célèbre tout ce que nous aimons des festivals de rue : de la musique, de la danse, des endroits d’amusement pour les enfants, de petites boutiques et de la gastronomie!

Plus d'une trentaine d'artistes participeront à l'événement. Photo : Calgary Marda Gras Street Festival

L’événement se déroule le dimanche 12 août, de 10 h à 17 h, et est situé dans les rues de Marda Loop, sur la 33e Avenue SW, entre la 18e et la 22e Rue.

Voilà pour cette semaine, bonnes sorties !