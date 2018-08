Les responsables s'attendent à recevoir la visite de près de 600 touristes internationaux, soit quinze groupes répartis sur 11 escales.

L'an dernier, un seul navire avait programmé la visite du parc sous la thématique des écosystèmes forestiers et marins.

Des peaux d'animaux s'offrent à la curiosité des visiteurs au Parc nature de Pointe-aux-Outardes Photo : Radio-Canada/Olivier Roy-Martin

Cette année, le Parc nature propose des informations sur l'histoire des Autochtones et des premiers colons qui ont peuplé Pointe-aux-Outardes.

L'animateur innu Gilbert Hervieux va recevoir les croisiéristes dans un tipi aménagé sur le site.

Gilbert Hervieux, animateur innu au Parc nature de Pointe-aux-Outardes Photo : Radio-Canada/Olivier Roy-Martin

On rentre dans le gros tipi où vous voyez des peaux d'animaux. J'interprète les caractéristiques de chaque peau d'animaux. Gilbert Hervieux, animateur innu, Parc nature de Pointe-aux-Outardes

L'animateur les dirige ensuite vers diverses habitations qui se trouvent à l'extérieur. « On marche un petit bout et on monte dans une butte pour représenter les outils que les Innus utilisaient dans le territoire. »

Pour la première fois, des croisiéristes du Disney Magic vont visiter le parc, avec quatre groupes prévus cet automne.

Les gestionnaires du Parc nature, un organisme à but non lucratif, ont décidé d'améliorer l'offre de contenu pour l'occasion.

Evelyne Roy, porte-parole du Parc nature de Pointe-aux-Outardes Photo : Radio-Canada/Olivier Roy-Martin

Pour la première fois, les croisiéristes pourront échanger avec un guide parlant la langue innue.

La banique, pain traditionnel des Innus. Photo : Radio-Canada/Olivier Roy-Martin

« On veut que les gens puissent vivre et goûter la Côte-Nord. Ils vont se promener dans la forêt boréale. Ils vont marcher à travers les épinettes. »

Baie-Comeau recevra la visite du Disney Magic entre le 25 et le 30 septembre.

D'après le reportage d'Olivier Roy-Martin