Un texte de Jean-François Morissette

Rob Isabelle, ingénieur et consultant pour la firme KJA, souligne que selon les pièces qui ont été touchées par l’eau, les réparations pourraient s’avérer plus longues que prévu.

Si la salle de contrôle de l’ascenseur a été touchée, ça pourrait prendre deux ou trois semaines avant que les réparations soient faites , note-t-il.

M. Isabelle ajoute que les pièces électroniques en question, située dans la partie supérieure de l’immeuble, ne sont pas toujours conservées dans les inventaires des compagnies propriétaires, ce qui complique le travail des techniciens.

Rob Isabelle, ingénieur et consultant pour la firme KJA. Photo : La Presse canadienne/Colin Perkel

Contactée par Radio-Canada, l’Association nationale d'ascenseurs et d'escaliers mécaniques, qui représente les multinationales Kone, Otis, Schindler et ThyssenKrupp, n’a pas donné d'échéance quant à la réparation des ascenseurs endommagés par les inondations de mardi soir.

Nous travaillons avec les propriétaires et les gestionnaires des immeubles en question afin de restaurer les services d’ascenseur le plus rapidement possible, et ce de manière sécuritaire , indique une porte-parole pour l’Association.

Selon l'Office des normes techniques et de la sécurité (ONTS) de l’Ontario, il y a plus de 56 000 ascenseurs dans la province et plus de 4700 mécaniciens autorisés.

Par communiqué, l’ONTS assure que les mécaniciens autorisés travaillent à l’heure actuelle afin de régler la situation.

L’organisme provincial rappelle cependant que la réparation des ascenseurs reste la responsabilité des propriétaires et des gestionnaires d’immeuble, qui doivent travailler en collaboration avec les entreprises.

Début du graphique (passez à la fin) Woke up to this today. No power in building, elevators down and lake in parking garage. Guess I’m gonna be late today #ONStorm #cantgetout pic.twitter.com/N9JORJOGpU — Mark Plant (@marksaplanter) 8 août 2018 Fin du graphique (passez au début)

Mardi soir, deux hommes se sont retrouvés prisonniers d'un ascenseur inondé après les pluies diluviennes qui se sont abattues sur le centre-ville de Toronto. Les policiers ont réussi à les sauver in extremis.

Une pénurie de techniciens

Rob Isabelle estime que la pénurie de mécaniciens autorisés, causée par le nombre grandissant de tours et le manque des programmes de formation, fait en sorte que le territoire couvert par les techniciens est encore plus important qu’avant.

Le Collège Durham est le seul établissement postsecondaire en Ontario qui offre un programme de formation. Actuellement, 110 étudiants suivent le cours d’une durée de deux ans. Quarante apprentis sont également formés par le Collège Durham.

Selon M. Isabelle, il faudrait doubler le nombre d’étudiants afin de combler la demande de réparateurs.

Il note également qu’à cause de la pénurie de techniciens, le temps d’attente pour obtenir le service de réparation est de plus de plus long.