Les élus de Farnham ont entériné la décision lundi soir, lors de la séance du conseil municipal. Thomas Harding travaillera aux travaux publics à compter du 4 septembre prochain.

« On a besoin d'un employé temporaire. M. Harding est là et il excelle en mécanique, donc on s'est dit : ''Pourquoi ne pas lui offrir l'emploi?'' », explique le maire de Farnham, Patrick Melchior.

« Il y a un besoin à la Ville de Farnham, il y a beaucoup de travaux présentement et on a un devoir moral face à M. Harding. C'est un enfant de Farnham, on sait qu'il ne l'a pas eu facile et j'ai rarement rencontré dans ma vie des personnes aussi sympathiques que lui et avec une aussi grande fibre humaine », soutient-il.

Patrick Melchior souligne que la décision du conseil municipal a été applaudie par l'ensemble des personnes présentes à l'hôtel de ville lundi.

« Pour la population, j'ai l'impression que ça allait de soi », mentionne M. Melchior.