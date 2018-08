Un texte de Claudine Brulé

Il s'agit d'un stratagème pour ralentir l'adoption du projet de loi du gouvernement Ford sur la réduction du nombre de conseillers municipaux à Toronto.

Le NPD a notamment fait l'énumération des étendues d'eau de la province en chambre mercredi.

Pendant ce temps, le parti réclame des consultations sur la réduction du nombre d'élus dans la Ville Reine, puisque tout indique le projet de loi controversé ne sera pas étudié par un comité législatif, comme c'est habituellement le cas.

Les comités à Queen's Park permettent à la population de commenter les propositions mises sur la table par le gouvernement.

Le député néo-démocrate Gilles Bisson a présenté les projets de loi sur les moules zébrées.

On utilise n'importe quelle tactique qu'on est capable, comme néo-démocrate, l'opposition officielle, pour ralentir le gouvernement et essayer de les forcer de s'assurer que le public va avoir la chance d'aller parler au comité. Gilles Bisson, député néo-démocrate de Timmins

Il accuse le gouvernement de Doug Ford de gouverner derrière des portes closes en refusant d'inviter la population à commenter ses projets de loi.

La seule législation adoptée cet été n'a pas été étudiée en comité.

Tu ne peux pas dire que tu es un gouvernement du public, puis tu barres les portes à Queen's Park et tu ne les laisses pas rentrer , dit M. Bisson.

Le gouvernement progressiste-conservateur dénonce la stratégie de l'opposition.

Le leader en chambre du gouvernement, Todd Smith, affirme que le temps presse pour l'adoption du projet de loi, qui change les règles des élections municipales prévues le 22 octobre.