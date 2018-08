« Si tu conduis la nuit et que des oeufs sont jetés sur ton pare-brise, ne t'arrêtes [sic] par pour vérifier ta voiture », peut-on lire dans un « Message officiel de la gendarmerie et de la police », publié sur Facebook et relayé plus de 46 000 fois.

La publication explique que les oeufs servent à bloquer la vision du chauffeur à 92,5 % (très précisément) lorsque celui-ci active ses essuie-glace. « Tu es alors forcé de t'arrêter à côté de la route et de devenir une victime de ces criminels. Il s'agit d'une nouvelle technique utilisée par les gangs », poursuit-on.

L'histoire circule depuis des années. Le site de vérification de faits Snopes avait démenti l'affaire en 2009. À l'époque, aucun incident du genre n'avait été officiellement recensé. Notons que la publication ci-dessus, qui date d'il y a quelques jours, reprend tous les détails du canular qui circule depuis des années, de l'idée farfelue que « les oeufs mélangés avec de l'eau deviennent du lait » à l'étrange proportion de 92,5 %.

J'avoue qu'en voyant la publication, je me suis dit que c'était ridicule. Mais j'ai décidé de ne pas me fier à Snopes et d'effectuer mes propres recherches.

À ma grande surprise, la police de Regina, en Saskatchewan, a rapporté un incident du genre en 2015. « L'incident en question ressemble beaucoup à une légende urbaine qui existe depuis longtemps, mais les policiers confirment que, cette fois-ci, cela s'est vraiment produit », affirme l'article de CBC. Celui-ci raconte qu'une femme conduisait seule la nuit, que des oeufs ont été lancés sur son pare-brise et que, lorsqu'elle s'est arrêtée sur le bord de l'autoroute, trois personnes ont tenté de s'introduire dans son véhicule.

Et bizarrement, cette Canadienne n'est pas la seule à l'avoir vécu.

En janvier 2018, la police de Derbyshire, en Angleterre, publiait sur son site un avertissement assez semblable. Un homme qui conduisait seul, très tôt le matin, a lui aussi reçu un oeuf sur son pare-brise. « Lorsqu'il est sorti de son véhicule pour laver son pare-brise, il a été agressé et a perdu connaissance. Il s'est réveillé peu après et a alors réalisé que son portefeuille et son téléphone mobile avaient été volés », affirme le site web des forces policières.

Donc, pour résumer : une légende urbaine circule, puis est démentie. Des années plus tard, de vrais criminels utilisent les tactiques de ladite légende urbaine pour commettre de vrais crimes.

Se sont-ils inspirés de ce canular? On ne le saura probablement jamais.

Reste que le monde est bizarre à souhait.