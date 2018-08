La municipalité planifie de retirer la sculpture représentant l’ancien premier ministre du Canada le 11 août, à la demande de la « famille de la ville », composée de représentants autochtones et de membres du conseil municipal. Le groupe a été créé par la Ville l’an dernier pour étudier les enjeux liés à la réconciliation.

Un élément qui est ressorti très clairement des discussions avec les membres autochtones de la famille, c’est qu’il est contradictoire de passer devant John A. MacDonald chaque fois qu’ils viennent travailler à l’hôtel de ville. Lisa Helps, mairesse de Victoria

« Si la Ville est sérieuse dans ses efforts de réconciliation, et je dirais que nous le sommes, il est important de retirer temporairement la statue des marches de la mairie », ajoute-t-elle.

Un personnage historique controversé

John A. MacDonald a été le premier premier ministre du Canada, de 1867 à 1873, puis à nouveau de 1878 à 1891. Il a été député de Victoria de 1878 à 1882.

Pendant ses années au pouvoir, le gouvernement de John A. MacDonald a adopté la Loi sur les Indiens et mis en place le système des pensionnats autochtones.

L’an dernier, des enseignants de l’Ontario avaient entrepris des démarches pour faire renommer les écoles portant le nom du politicien. Des manifestants avaient également demandé le retrait d'une sculpture à son effigie d'un parc de Regina, en Saskatchewan.

La Ville de Victoria indique qu’une plaque sera installée à la place de la statue, où il sera écrit : « Nous continuerons d’informer le public de l’évolution du programme de réconciliation et de la façon que nous trouvons pour remettre en contexte MacDonald d’une manière appropriée. »

La mairesse précise que la municipalité ne sait pas encore dans combien de temps cette remise en contexte aura lieu.

« Il n’y a pas de calendrier, il n’y a pas d’agenda, dit Lisa Helps. Le processus de réconciliation est un processus de construction de relations et de liens de confiance. Les discussions et les repas vont continuer, et nous verrons ce qui va en ressortir. »