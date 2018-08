Un texte de Valérie Lessard

La fermeture récente du pub Le St-André a ramené à l'avant-scène les difficultés d'assurer la pérennité de la diffusion de spectacles sur le territoire de la MRC de Papineau.

Depuis 2011, le Théâtre des Quatre Soeurs, Diffusion Petite-Nation, qui a programmé pendant tout juste un an des spectacles dans l'auditorium de l'école Louis-Joseph-Papineau de Papineauville, puis l'Auberge Petite-Nation ont tour à tour mis la clé sous la porte.

Élus et intervenants du milieu ont donc rapidement convenu de se concerter pour mettre fin à cette série d'échecs et desservir au mieux la population de la Petite-Nation. Le comité réunit entre autres le maire de Thurso et préfet de la MRC de Papineau, Benoit Lauzon, et des diffuseurs qui souhaitent investir dans le secteur culturel, dont Yan Montagne, le président d'Événements Local Productions.

« Les gens qui font de la diffusion chez nous, on veut qu'ils amènent leurs idées. [...] C'est eux qui, souvent, vont prendre le risque de partir une petite entreprise ou un OSBL (organisme sans but lucratif) pour pouvoir faire de la diffusion de spectacles. Ils prennent vraiment un risque important, ils investissent de l'argent. Comment on est capable de les accompagner? C'est de tout ça qu'on doit parler », a soutenu Benoit Lauzon.

Le comité pourrait aussi revoir le rôle du Centre d'action culturelle de la MRC de Papineau. Pour le moment, ce dernier ne fait « pratiquement pas » de diffusion de spectacles, note M. Lauzon.

« Est-ce qu'on veut une infrastructure municipale ou une petite maison de la culture comme à Gatineau, mais 2.0, qu'on pourrait avoir dans notre région? », se demande le maire et préfet.

Octobre dans la mire

De l'avis de Benoit Lauzon, le comité doit surtout s'assurer d'établir une recommandation claire d'ici à octobre prochain, à temps pour le conseil des maires de la MRC.

Si on veut se prendre en main sur notre territoire, il faut déposer quelque chose avant les budgets municipaux de cet automne. Benoit Lauzon, maire de Thurso et préfet de la MRC de Papineau

Cette date-butoir vise aussi à rassurer les gens d'affaires, qui craignent de voir les citoyens se tourner vers d'autres destinations dans la région pour combler leur appétit de musique, entre autres.

« Les gens, quand ils venaient voir un spectacle, allaient souper dans un restaurant, souvent allaient dans un dépanneur mettre de l'essence. C'est un développement économique important chez nous qu'on veut maintenir », a rappelé M. Lauzon.

Par ailleurs, le maire de Thurso a rappelé qu'une quarantaine de lieux de diffusion offrent encore des spectacles sur son territoire, et que les municipalités et la MRC injectent près d'un million de dollars par année dans des projets culturels comme des festivals. Il encourage donc les citoyens à continuer de se divertir dans la MRC de Papineau.