Tout a commencé lorsque la mère de Brennan Ahenakew, Lisa Johnstone, a reçu une demande d’ami Facebook lundi soir. Le compte voulant entrer en contact avec elle utilisait le nom de son fils ainsi que sa photo de finissant.

J’ai commencé à écrire et j’ai dit qui est-ce, pourquoi faites-vous ça, essayez-vous de nous tourmenter? Lisa Johnstone, mère de Brennan Ahenakew

L’échange qui s’en est suivi, dans lequel l’imposteur fait preuve de sarcasme, contenait notamment le message : « juste pour vous dire que nous l’avons fait souffrir. Il suppliait d'être laissé en vie. »

Des extraits de la conversation Facebook en privée entre la mère de Brennan Ahenakew et la personne qui semble se prendre pour ce dernier. Photo : soumise par Lisa Johnstone

Une conversation a aussi été entamée avec le frère de Lisa Johnstone, qui commençait par le message « Hey uncle » (Salut mon oncle). Pour elle, cela signifie que la personne derrière ce compte connaît la famille. Sa fille et son mari ont eux aussi reçu des messages provenant de ce même compte.

Ils pensent qu’ils s’en sont tirés parce que la mort de mon fils n’a pas été qualifiée d’homicide, elle a été qualifiée de suspecte Lisa Johnstone, mère de Brennan Ahenakew

Lisa Johnstone est convaincue que le faux compte Facebook a été créé par quelqu’un qui sait ce qui s’est passé au moment de la mort de son fils.

Quelle personne malade utiliserait la photo et le nom de mon fils et enverrait un message, quand on sait que mon fils n’est plus? Lisa Johnstone, mère de Brennan Ahenakew

Le caporal Rob King affirme que ce « genre de menaces » est pris très au sérieux et qu’une enquête est menée sur ce compte Facebook. Il dit également que toutes les rumeurs et informations entendues entendues dans la communauté et rapportées par la famille ont toutes fait l’objet d’une enquête à ce jour.

Bien qu’elle dise compter sur le système de justice pour faire son travail, Lisa Johnstone dénonce la manière dont l’enquête sur la mort de son fils est menée, ainsi que le manque de protection dont sa famille bénéficie.

Une mort non élucidée

Brennan Ahenakew, de la Première Nation crie d'Ahtahkakoop, a été déclaré disparu le matin du10 mai 2018 et retrouvé mort le jour même dans sa communauté.

Maintenant, j’ai l’impression que le cas de mon fils n’a pas été pris en charge correctement, dès le début. Depuis qu’ils n’ont pas regardé à l’intérieur de sa voiture. Lisa Johnstone, mère de Brennan Ahenakew

La GRC de Shellbrook a d’abord répondu à une plainte pour une voiture qui brûlait. Quand les policiers sont arrivés, la voiture en flammes n’a pas pu être inspectée en raison de la chaleur qui s’en dégageait. Ce n'est qu'une fois le feu éteint que la présence d'un corps calciné à l'intérieur du véhicule a été détectée. Par la suite, la voiture en question s'est avérée être celle de Brennan Ahenakew.

Contrairement à la police, Lisa Johnstone est convaincue que la mort de son fils relève de l’acte criminel.

Quelle confiance êtes-vous censé placer en ces gens pour faire leur travail quand ils n’ont même pas collecté mon fils, tous les morceaux de mon fils ? Lisa Johnstone, mère de Brennan Ahenakew

Lisa Johnstone dit s’être rendue sur les lieux du drame de nombreuses fois et y avoir trouvé des os que la GRC n’avait pas repérés. Cette mère de famille affirme avoir aussi trouvé le collier de son fils disparu, la clé de démarrage de sa voiture et son boîtier à lunettes. Elle dit également être en train de récupérer la voiture calcinée de son fils pour avoir une deuxième expertise.

Il n’y a pas de justice pour nous. Honnêtement, en tant qu’Autochtone vivant dans une communauté, c’est comme ça que je me sens, juste laissée de côté. Lisa Johnstone, mère de Brennan Ahenakew

La GRC a interrogé les personnes qui étaient avec Brennan Ahenakew juste avant son décès à partir du quatrième jour après sa mort. Autant de temps pour s’accorder sur leurs histoires, rassembler et détruire toute preuve qui aurait pu être dans la maison où son fils a passé sa dernière nuit, affirme Lisa Johnstone.