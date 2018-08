La montagne de Sainte-Anne-de-Beaupré fait régulièrement partie du calendrier de l’Union cycliste internationale (UCI), et ce, depuis 1991. Gestev y recevra une nouvelle fois des épreuves de la Coupe du monde en descente et en cross-country, du 10 au 12 août.

Avec la venue des Championnats du monde de l’UCI, l’événement cycliste proposera une offre bonifiée. Le tout afin d’offrir le meilleur spectacle possible l’an prochain, explique Chantale Lachance, vice-présidente production et marketing chez Gestev.

Les parcours de descente et de cross-country ont notamment été modifiés. « On teste de nouvelles sections de parcours en vue d’offrir des sentiers de haut niveau l’année prochaine. » Le calibre sera ainsi plus relevé pour l’élite mondiale du vélo de montagne.

Les zones de spectateurs ont aussi été bonifiées. Gestev a voulu faciliter l’accès aux abords des parcours et offrir une meilleure visibilité aux amateurs. « On est déjà en mode Championnats du monde, et on se sert de la Coupe du monde cette année pour poursuivre nos préparatifs et tester certaines infrastructures », ajoute Mme Lachance.

Le Mont-Sainte-Anne a été le théâtre des Championnats du monde en 1998 et 2010. Il s’agit de la première fois dans l’histoire de l’UCI qu’une même organisation et qu’une même montagne accueillent l’événement à trois reprises.

Des descentes d’entraînement auront lieu dès jeudi. Les compétitions démarrent quant à elles vendredi.

L’organisation est toujours à la recherche de bénévoles pour l’événement, en priorité des personnes qui détiennent une formation de secourisme.