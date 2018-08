La ministre québécoise de la Culture, Marie Montpetit, son collègue responsable de la région de Montréal, Martin Coiteux, et la mairesse de Montréal, Valérie Plante, en ont fait l’annonce mercredi à l’hôtel de ville.

« L'immense talent de nos artistes et de nos créateurs pourra ainsi continuer de briller, et une multitude d'initiatives culturelles seront soutenues sur tout le territoire montréalais », a prédit la ministre Montpetit.

Ce budget triennal représente une augmentation de 27 % par rapport à l'entente précédente.

L'entente officiellement conclue mercredi entre le gouvernement du Québec et la Ville de Montréal comporte un budget de 107 millions de dollars visant à consolider et à développer des espaces culturels et à mettre en valeur les richesses artistiques particulières à chacun des différents quartiers de la ville.

Un montant de 41,5 millions de dollars est attribué à la préservation, à la restauration et à la mise en valeur des biens et des sites patrimoniaux de Montréal, notamment du mont Royal et du site du Bois-de-Saraguay.

Le mont Royal. Photo : Getty Images/Marc Bruxelle

La nouvelle entente prévoit également un investissement de 4,3 millions de dollars dans la culture numérique et un autre de 270 000 $ dans le soutien à l’entrepreneuriat culturel.

Elle fait suite à la reconnaissance du statut particulier de Montréal comme métropole.

La mairesse Plante a d'ailleurs salué la « vision commune » des signataires, « destinée à renforcer l'identité de Montréal à titre de grande métropole culturelle ».