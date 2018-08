Une voie vers l'ouest sera ainsi réservée le matin et une vers l'est le sera en fin de journée, à partir de la mi-septembre, sur environ 6 kilomètres entre les rues Haig et Parthenais.

La mairesse Valérie Plante se réjouit de cette initiative de la Société de transport de Montréal (STM).

« C’est une bonne idée pour encourager les Montréalais à remplir leurs voitures au maximum pour enlever de la pression sur le réseau routier », a-t-elle estimé mercredi.

« Encore une fois, je dois le répéter : bien qu’on cherche toujours des solutions pour améliorer la fluidité, il n’en demeure pas moins que le nombre de voitures augmente beaucoup plus rapidement que la population, a souligné Mme Plante. Alors il faut qu’on trouve des solutions. Il y en a de toutes sortes. Ça, c’en est une. »

Quatre arrondissements traversés par la rue Sherbrooke devront donner leur accord avant que le projet puisse aller de l’avant : il s'agit de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, Rosemont–La Petite-Patrie, Le Plateau-Mont-Royal et Ville-Marie. La rue Sherbrooke servant de délimitation entre certains arrondissements, les côtés nord et sud sont gérés par des administrations différentes.

Le covoiturage est déjà autorisé sur certaines voies réservées à Montréal, entre autres sur l'autoroute 15, le boulevard Lacordaire et le boulevard des Sources. La STM prévoit aussi autoriser le covoiturage sur le boulevard de la Côte-Vertu dès cet automne.