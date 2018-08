À ce jour, un décès a été signalé aux services du coroner, cette année, et il a été déterminé que la cause du décès était directement liée à l'exposition à la chaleur ambiante , affirme une agente des communications du ministère de la Justice et de la Sécurité publique.

Il s’agissait d’une personne âgée souffrant d'autres maladies concomitantes. Pour des raisons de confidentialité, nous ne sommes pas en mesure de fournir plus de détails sur ce décès.

On ignore notamment à quand exactement remonte le décès.

Plus tôt cet été, au début du mois de juillet, une vague de chaleur aurait fait jusqu’à 70 morts au Québec.

Les autorités appellent à la prudence lorsque l'on observe certains symptômes, comme une respiration et un pouls rapides, une soif extrême, des crampes musculaires, une faiblesse, des vertiges ou des maux de tête.

Reconnaître les signes d’épuisement dû à la chaleur :

Anxiété et confusion;

étourdissements et vertiges;

maux de tête;

nausée ou vomissements;

hypotension.





L'épuisement dû à la chaleur peut mener à des coups de chaleur :