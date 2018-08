Le neuvième favori du tournoi n’a brisé le service de Polansky qu’à deux reprises, mais ç’aura été suffisant pour éliminer le Torontois, 121e mondial, devant les siens.

Polansky, qui n’a toujours pas franchi le deuxième tour à la Coupe Rogers, a fait jeu égal avec Djokovic jusqu’au huitième jeu de la première manche et jusqu’au neuvième jeu de la seconde. Le Canadien a commis trois erreurs non provoquées de moins que le Serbe, mais les siennes ont été plus coûteuses.

Patient, Djokovic a réussi 23 coups gagnants contre 9 pour Polansky au cours des 84 minutes qu’a duré le match.

Il affrontera le vainqueur du duel entre l’Autrichien Dominic Thiem (no 7) et le Grec Stefanos Tsitsipas.

