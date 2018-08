« J'ai peur d'être malade au Nunavut. La mort de ma maman aurait dû être la dernière, mais elle ne le sera pas », a-t-elle déclaré en entrevue à CBC.

Bien qu’elle soit guérissable, si la tuberculose n'est pas traitée à temps, elle peut s’avérer mortelle. Avec un taux de tuberculose de 261 cas pour 100 000 habitants - alors que dans le reste du Canada, il est de seulement 0,6 cas pour autant d'habitants -, le Nunavut lutte en ce moment contre une hausse de la maladie. De 2016 à 2017, le nombre de cas sur le territoire a presque doublé.



Bernice Clarke a passé toute sa vie au Nunavut élevant ses deux enfants à Iqaluit. Vivre dans le nord parmi les Inuits a toujours été important pour elle. Toutefois, elle ne cache pas sa colère quand elle apprend que ses enfants courent 300 fois plus de risques de contracter la tuberculose que ceux qui vivent au sud du pays.



« Pourquoi sommes-nous en train de mourir de la tuberculose? », se demande-t-elle, en larmes. « Je ne devrais pas être ici trois ans plus tard à supplier et à mendier que le gouvernement vienne en aide à la population du Nunavut. »

Un niveau épidémique



Depuis le décès de la mère de Mme Clarke, les taux de tuberculose chez les populations inuites du Nunavut n'ont fait qu'empirer.



Au cours des cinq dernières années, le gouvernement du Nunavut estime avoir dépensé jusqu'à 45,8 millions de dollars en soins directs contre la tuberculose. Une grande partie de cet argent a servi à payer les salaires et les avantages de 40 à 45 agents de santé spécialisés dans la lutte contre la maladie.



Pendant la même période, 450 cas de tuberculose et huit décès de patients ont été confirmés.



Selon Kim Barker, médecin-hygiéniste en chef du Nunavut, les politiques antérieures du territoire en matière de lutte contre la tuberculose étaient imparfaites.



« Dans le passé, nous nous sommes beaucoup concentrés sur un plan à court terme, en raison des contraintes budgétaires, a-t-elle regretté. Aussi, nous n’avons pas bien suivi les infections latentes à la tuberculose. »



La tuberculose peut être active ou latente, ce qui signifie qu'une personne infectée peut présenter des symptômes et être contagieuse ou avoir le germe qui cause la maladie. Mme Barker a précisé que 10 % des cas latents deviennent actifs puis contagieux.

Base de données numérique



La médecin a affirmé que le ministère de la Santé du Nunavut a mis en place une base de données numérique sur les patients atteints de tuberculose. Elle a également assuré que tout en engageant davantage de travailleurs de la santé d’origines inuites, le ministère est en train de redoubler d’efforts en matière d'éducation et de sensibilisation auprès des citoyens.



Plus tôt cette année, en réponse à une épidémie de tuberculose dans la localité de Qikiqtarjuaq, les autorités ont lancé des mesures sans précédent afin de dépister environ 600 personnes dans la communauté, ce qui a permis le traitement de plus de 100 personnes.



Des interventions de ce genre seront plus fréquentes pour les résidents du Nunavut, a précisé Mme Barker.



Des coûts de 10 millions de dollars par année



Les transferts fédéraux représentent près de 90 % des revenus du Nunavut. Les plus récents chiffres du gouvernement territorial démontrent que le budget alloué au traitement de la tuberculose a continué d'augmenter, passant d'environ 8,6 millions de dollars par an en 2012 à environ 10 millions de dollars en 2017.



Mme Barker a expliqué que le gouvernement a approuvé une analyse de rentabilisation concernant l'élimination de la tuberculose par un financement supplémentaire de 3,7 millions de dollars en deux ans.



Des sommes jugées encore insuffisantes. Pour éliminer la tuberculose chez les Inuits, la médecin a déclaré qu'il faudrait investir beaucoup plus d'argent pour améliorer les facteurs sociaux liés à la santé.



« Il n’est pas seulement question que de la maladie, a-t-elle dit. Cela concerne les personnes vivant dans la pauvreté et les logements surpeuplés, ce qui favorise sa transmission. Cela concerne l'insécurité alimentaire qui augmente les chances pour la tuberculose de devenir active en raison de la malnutrition. »



Bernice Clarke est du même avis. Elle a d’ailleurs estimé que le gouvernement fédéral n'a pas réussi à protéger les résidents du Nunavut.



« Ça me fait mal au cœur d’avoir perdu ma mère pour rien. Nous vivons dans une des nations les plus riches du monde, mais c’est comme si nous étions dans un pays du tiers-monde », a-t-elle lancé.



Selon elle, le gouvernement canadien doit s’investir durablement dans la lutte contre la surpopulation, l’insécurité alimentaire et la sous-représentation des Inuits dans le domaine médical. « Sinon, les Inuits continueront de mourir comme ma mère », a-t-elle conclu.