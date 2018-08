Le ministre fédéral des Transports, Marc Garneau et le ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne en ont fait l'annonce mercredi avec le maire de Rimouski, Marc Parent.

Les travaux incluent un changement réclamé par les pêcheurs de crabes depuis plusieurs années : la modification de la jetée qui protège leur quai. Ottawa compte y construire un tout nouveau brise-lames éperon.

Les rénovations comprendront également le remplacement des quais flottants principaux et le dragage d’un secteur de la marina.

Grâce à ces travaux, le Coriolis, le bateau de recherche de l'UQAR pourra être de retour au quai de Rimouski.

L'accord entre Ottawa et Rimouski a été rendu possible grâce à un financement de 250 millions de dollars issus du Programme des ports pour petits bateaux inscrit au budget fédéral 2018.

Les installations, qui seront désormais la propriété de la Ville de Rimouski, demeureront publiques.

Les plans et devis sont en cours de préparation et les travaux devraient commencer cet automne et se terminer à la fin de l’été 2019.

Le gouvernement fédéral a également annoncé le transfert des ports de Matane, Gaspé, Rimouski et Gros-Cacouna au provincial, d’ici le 30 mars 2020.