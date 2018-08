Un texte de Kim Vallière

Les hommes de Rick Campbell ont regardé le premier match de Johnny Manziel dans la Ligue canadienne de football (LCF) vendredi soir, dans lequel l’ancienne vedette de l’Université Texas A&M s’est commise dans quatre interceptions. Une performance difficile, dans une défaite de 50-11 des Alouettes face aux Tiger-Cats de Hamilton.

« Sur le terrain, ce qui s’est passé au niveau universitaire, ça ne compte plus chez les professionnels. J’avais hâte de voir ce qui allait se passer, puis il a connu un mauvais match, mais je vais lui donner plus qu’une partie et une semaine avec les Alouettes pour me former un jugement sur lui. Mais c’est sûr que le respect, c’est à gagner », poursuit Pruneau.

Le maraudeur estime que Manziel est talentueux, puisqu’il mérite sa place au sein d’une équipe de football professionnel, et il refuse de prendre l’ancien gagnant du trophée Heisman à la légère. « Mais de là à le considérer comme un des grands quarts-arrière de notre ligue… Pas encore. »

Trevor Harris voit la situation d’un autre oeil. Le quart-arrière du Rouge et Noir croit que l’attention portée à Manziel se reflète sur la LCF dans son ensemble et sur la qualité du football qui y est joué.

Il s’attend à voir le pivot des Alouettes rebondir cette semaine. « Je suis sûr que Johnny va s’ajuster et qu’il va faire un bon travail. C’est un bon quart », mentionne le vétéran de sept saisons.

Laisser la défaite derrière

En se préparant pour affronter les Alouettes, le Rouge et Noir souhaite aussi tourner la page sur son dernier match.

Il menait par 24 points à un certain moment contre les Argonauts de Toronto et le quart-arrière McLeod Bethel-Thompson, qui obtenait son premier départ dans la LCF. Ottawa a laissé son avance filer pour perdre 42-41.

« Quand vous allez me parler de cette partie quand j’aurai 47 ans, je vais encore dire que c’est décevant. C’était une partie très gagnable pour nous », avoue Harris, sans détour.

Le quart-arrière promet que son club a appris des leçons de ce revers, notamment d’éliminer les punitions et de réussir les jeux clés pour prolonger les séquences à l’attaque.

Des changements en défensive

La tertiaire du Rouge et Noir aura un visage différent contre les Alouettes de Montréal. Le demi défensif Loucheiz Purifoy a été libéré par l’équipe lundi.

« C’était un bon joueur, qui ne jouait peut-être pas à son maximum. Quand il y a aussi des problèmes de comportement, il faut prendre des décisions », a indiqué Marcel Desjardins, le directeur général de l’équipe, en marge de l’entraînement lundi.

Sherrod Baltimore verra son rôle augmenter en défense et Randall Evans, un membre de l’équipe d’entraînement, pourrait disputer son premier match cette saison, selon Desjardins.