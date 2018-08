Les conditions climatiques devraient rester favorables aux incendies au moins jusqu'à samedi soir, selon l'antenne de Sacramento des Services météorologiques américains (NWS), avec des vents soufflant jusqu'à près de 60 km/h sur les hauteurs et un mercure pouvant grimper jusqu'à 35 degrés Celsius dans les régions montagneuses et à 39 degrés dans les plaines.

« La fumée et le brouillard vont continuer de recouvrir le nord de la Californie », a-t-elle précisé sur Twitter.

Températures supérieures et inquiétudes croissantes sur les conditions climatiques favorables aux incendies en fin de semaine. Message sur Twitter des Services météorologiques américains

Pour les quelque 14 000 pompiers mobilisés actuellement sur le front des incendies à travers toute la Californie, la météo peut radicalement changer la donne comme ces dernières 24 heures sur le « Mendocino Complex », qui a battu lundi soir le record du plus destructeur de l'État en superficie.

« Le temps a été un facteur très important aujourd'hui et grâce aux vents d'altitude qui ont recouvert de fumée la zone du feu, cela a entraîné des températures plus basses que prévu », a expliqué Calfire, service des pompiers de Californie, dans un communiqué diffusé mardi soir.

« Cette baisse de la température a permis aux équipes de poursuivre leur oeuvre précieuse pour contenir le périmètre du feu, ralentir la propagation du feu », a précisé l'organisme, prévoyant que les 4000 pompiers luttant contre cet incendie continuent de « tirer avantage » dans la nuit de mardi à mercredi de ces conditions.

Des feux encore largement hors de contrôle

L'incendie du Mendocino Complex en Californie Photo : Reuters/Fred Greaves

Selon un bilan d'avant-midi, mercredi, le « Mendocino Complex » a détruit plus de 121 000 hectares depuis le 27 juillet et était circonscrit à 47 %, soit une bonne progression par rapport aux 34 % signalés en soirée, mardi. Calfire anticipe qu'il soit cerné totalement au 1er septembre.

Il est composé en réalité de deux foyers mitoyens : le « Ranch Fire », le plus important avec près de 102 000 hectares brûlés, qui était maîtrisé à 46 % mercredi matin, et le « River fire », circonscrit à 81 %.

Plus au nord, près de la ville de Redding, l'incendie « Carr » restait maîtrisé à 47 % au petit matin avec plus de 70 200 hectares détruits. Plus de 4700 pompiers luttent contre ce sinistre, qui a causé la mort de sept personnes depuis le 23 juillet et a réduit en cendres 1600 bâtiments, dont un millier d'habitations.

Autre brasier d'ampleur : le « Ferguson Fire », qui a contraint à la fermeture partielle du très touristique parc de Yosemite. Mercredi matin, il était circonscrit à 43 % et avait détruit près de 38 500 hectares depuis le 13 juillet.

Les États-Unis brûlent

Les pompiers tentent de maîtriser l'incendie Carr. Photo : AFP/MARK RALSTON

Le Centre national des incendies, qui regroupe neuf agences américaines de gestion des feux, a indiqué que, pour la seule journée de lundi, plus de 127 brasiers ont sévi dans 11 États américains, représentant alors près de 650 000 hectares détruits.

Il a fait appel à l'armée pour que des militaires s'ajoutent aux renforts déjà envoyés par de nombreux États américains et depuis l'étranger, comme l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Lundi, plus de 28 000 personnes luttaient contre les flammes dans le pays.

« Je ne peux exprimer assez de reconnaissance à toutes les ressources locales, de l'État, des autres États, fédérales, privées et de l'étranger qui ont répondu pour lutter contre les [incendies]! Votre engagement et votre dévouement sont exceptionnels », a tweeté mercredi Mark Ghilarducci, directeur du bureau des services d'urgence du gouverneur de Californie.

Depuis la mi-juillet, une dizaine de personnes – dont au moins quatre pompiers – ont été tuées par ces incendies dans l'État le plus peuplé des États-Unis.

Plusieurs dizaines de milliers de personnes ont été évacuées en près d'un mois, dont un certain nombre ont été autorisées à rentrer chez elles après le passage des flammes.

Le président américain Donald Trump a déclaré dimanche l'état de catastrophe naturelle en Californie, en ordonnant une assistance fédérale aux autorités locales.