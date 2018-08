L’individu, décrit comme l’ancien propriétaire « respecté » d’une compagnie de construction et d’un magasin général, avait ouvert le feu à deux reprises sur un chien nommé Sammy le 11 mai 2017, à Parson’s Pond, à Terre-Neuve.

George Payne a attaqué l’animal pour se faire justice, statue le juge Wayne Gorman dans sa décision. L’accusé « ne défendait pas sa personne ou sa propriété. Il a décidé de tuer Sammy par vengeance », dit le magistrat.

Après que son propre chien eut été mordu par Sammy, George Payne est allé emprunter une carabine de calibre .22 à son fils et est retourné sur les lieux de l’incident.

« M. Payne a circulé dans un quartier résidentiel avec une carabine chargée », a résumé le juge Gorman. « Il a tiré deux coups. Il y avait des enfants qui jouaient dans le secteur. »

« Il a assassiné mon chien »

Sammy, un chien husky, a reçu une balle à la mâchoire, et une autre qui a traversé sa colonne vertébrale et s’est logée dans son épaule. Resté paralysé après l’attaque, le mâle de six ans a dû être euthanasié quelques jours plus tard.

George Payne a fait feu deux fois sur le chien Sammy (photo), le blessant mortellement. Photo : Courtoisie

« Il a assassiné mon chien, essentiellement », disait Richard Blake, le propriétaire de Sammy, après l’attaque.

Le propriétaire de Sammy a indiqué que le husky avait quelques années plus tôt blessé mortellement un autre chien appartenant à George Payne, ce qui selon M. Blake est l’un des facteurs ayant mené à l’attaque de 2017.

George Payne n’avait pas d’antécédents judiciaires avant cette attaque. En cour provinciale à Corner Brook, il a été trouvé coupable d’avoir blessé un chien, ainsi que de deux infractions relatives aux armes à feu.

Sa sentence de six mois de réclusion à domicile l’oblige à demeurer chez lui en tout temps, sauf pour deux heures dans l’après-midi, et il ne pourra s’absenter que pour des traitements médicaux s’il en obtient l’autorisation. Il écope aussi d’une période de probation de 19 mois.

Il doit aussi payer un dédommagement de 1877 $ au propriétaire de Sammy.

Il sera interdit à George Payne de posséder une arme à feu dans les cinq prochaines années. Il ne lui est cependant pas interdit d’avoir un chien.

Motivé par la rage et la vengeance

« Sammy était un animal domestique et l’attachement affectif des individus et des familles à leurs animaux ne doit pas être sous-estimé », soutient le juge Gorman.

Le magistrat estime que George Payne était motivé par « la rage et la vengeance » et a mis en danger les enfants qui jouaient dans les environs.

Bien qu’il reconnaisse que le geste posé par l’homme de 79 ans est un acte très grave, le juge estime qu’il s’agit d’un incident isolé, commis par un individu sans passé criminel ni historique de comportement dangereux ou violent. Il ne croit pas qu’il représente un risque pour la communauté.