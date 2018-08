En février, le premier ministre Justin Trudeau a annoncé sa volonté de développer, en collaboration avec les Premières Nations, les Inuits et les Métis, un Cadre de reconnaissance et de mise en oeuvre des droits des peuples autochtones qui comprendrait de nouvelles lois et de nouvelles politiques.

Depuis cette annonce, le ministère a tenu des séances de mobilisation avec les dirigeants et les communautés des Premières Nations, Inuit et Métis de partout au pays pour réfléchir au cadre.

Selon les sujets abordés lors de ces consultations publiés sur le site du ministère, Gina Starblanket, professeure adjointe en sciences politiques à l’Université de Calgary, estime que le cadre est voué à l’échec. « Il n'apporte aucun changement substantiel au statu quo en ce qui concerne la façon dont le Canada compte s'engager avec les peuples autochtones en tant qu'entités politiques », a-t-elle déclaré.

« Ce cadre utilise le langage de nation à nation et du respect de l'autonomie gouvernementale autochtone, mais en réalité, il conçoit cette autonomie gouvernementale comme un gouvernement subalterne subordonné aux juridictions des gouvernements fédéral et provinciaux », a-t-elle déploré.

Selon elle, le cadre n’implique pas de changements structurels ou fondamentaux de l'État canadien qui sont pour elle nécessaires pour respecter et honorer les droits des peuples autochtones.

Gina Starblanket explique que le gouvernement fédéral doit collaborer avec les peuples autochtones sur la base d’une relation de gouvernement à gouvernement, c’est-à-dire « une relation de non-subordination politique ».

Selon elle, cela nécessite une refonte de la structure fédérale. « Cette restructuration implique que le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux doivent renoncer à certaines de leurs compétences, ce qui nécessitera une transformation réelle de la structure existante », a-t-elle déclaré.

Cela impliquerait la reconnaissance des nations autochtones en tant que troisième ordre de gouvernement. Gina Starblanket, professeure adjointe en sciences politiques à l’Université de Calgary

Elle déplore que les intérêts autochtones soient seulement respectés lorsqu’ils sont en ligne avec les intérêts économiques du pays, comme c’est le cas pour la construction de pipeline, selon elle.

« Le Canada continue de parler de la manière dont il doit créer un cadre pour reconnaître les droits des autochtones, alors qu'en réalité, ces cadres sont en partie déjà en place, avec les traités négociés. Ces traités donnent un cadre de relations destiné à assurer leur juridiction et à affirmer la continuité des droits des peuples autochtones sur leurs territoires. Ils ne sont tout simplement pas honorés et ils ne sont pas respectés comme ils devraient l’être », a-t-elle déclaré.

Le gouvernement ouvert aux critiques

De son côté le gouvernement fédéral n’a pas directement commenté ces critiques, mais a souligné qu’il souhaite continuer à recueillir des commentaires sur l’approche proposée. Le gouvernement fait valoir qu’à date, plus de 90 sessions de mobilisation ont été organisées et plus de 1400 personnes ont apporté leurs commentaires.

Le fédéral a précisé que le cadre tiendra le gouvernement fédéral responsable de veiller à ce qu’il agisse avec transparence et d’une façon qui reconnaît les droits autochtones, mais qu’il fonctionnera dans les limites du cadre constitutionnel canadien actuel.

Le fédéral compte présenter une série complète de changements cet automne.