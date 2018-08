« Les raisons sont ridicules. On parle de végétalisation. Sur mon terrain, j’ai plus de 20 % de végétal. Je ne suis pas M. Plastique, en passant ! Je ne suis pas anti-plante naturelle, arbuste et cie », fait valoir Martin Dignard.

Le propriétaire d’une résidence de la rue Vézina, dans le secteur Saint-Émile, a fait installer du gazon synthétique au coût de 8000 $, en octobre 2017. Un choix qu'il justifie par des questions de santé et des préoccupations écologiques.

« Chaque fois que je tondais le gazon, j’avais des allergies assez fortes. Le fils de ma femme a eu les mêmes problèmes de santé. Je suis aussi contre les produits chimiques qui s'en vont dans la nappe phréatique et qui polluent. Alors j’ai cherché une alternative », explique M. Dignard, qui ne s'est pas informé de la réglementation municipale avant d’entreprendre les travaux.

Une semaine après l’installation du faux gazon, il a reçu la visite d’une inspectrice de la Ville qui lui a fait parvenir une lettre quelques jours plus tard, le sommant de retirer la pelouse artificielle.

Malgré des discussions avec le conseiller municipal du district, Steve Verret, et une rencontre récente avec la Ville, l’administration municipale n’a pas bougé : M. Gignard et sa conjointe ont jusqu’au 31 octobre pour retirer le gazon sans quoi ils recevront une première amende de 1000 $.

Le règlement municipal stipule que « l’installation de gazon synthétique est prohibée sauf s’il est installé sur un terrain de sport ». M. Dignard ne comprend donc pas pourquoi la Ville en utilise sur certaines places éphémères. « Si c’est bon pour minou, c’est bon pour pitou », plaide-t-il.

Il espère maintenant obtenir l’appui de la population en faisant signer une pétition accrochée sur son terrain, qui a reçu jusqu’ici quelques dizaines de signatures.

L’entrepreneur « surpris »

Les travaux ont été effectués par Terrassement portugais, une entreprise de Québec qui assure avoir agi de bonne foi.

« En tant que paysagiste, je n’étais pas au courant non plus qu’on ne pouvait pas poser de gazon synthétique sur un terrain résidentiel, sinon je ne l’aurais pas suggéré à mon client évidemment », affirme Helder Martins de Terrassement portugais.

C’était la première fois qu’il installait ce produit sur un terrain résidentiel de Québec.

Selon lui, le gazon synthétique gagne en popularité, malgré son coût qui atteint entre 7,50 $ et 10 $ le pied carré, comparativement à 1 $ ou 1,50 $ le pied carré pour le gazon naturel.

Martin Dignard n’entend pas de poursuivre Terrassement portugais pour obtenir un dédommagement s’il doit retirer son gazon artificiel.

« La chose qui a été clairement dite au téléphone entre le propriétaire de Terrassement portugais et moi, c’est qu’il allait me venir en aide et qu’il n’allait pas m’égorger sur les frais advenant le cas où on va faire autre chose. »

Les municipalités voisines de L’Ancienne-Lorette et Saint-Augustin-de-Desmaures n'ont aucun règlement qui interdit l'installation du gazon synthétique.