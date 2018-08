Les gouvernements fédéral et provincial ont annoncé mercredi une aide de quatre millions de dollars sur cinq ans pour « permettre à l'OMM de poursuivre ses activités d'innovation de pointe en optique-photonique » et « maintenir l'attrait touristique du parc national du Mont-Mégantic », souligne Ottawa dans un communiqué. L'aide concerne aussi l'Université de Montréal, où se trouvent des laboratoires d'astrophysique expérimentale.

« Depuis 10 ans, le financement de l'observatoire a été très instable, mais là on a un message très clair de la part de nos gouvernements qu'on veut soutenir nos opérations à la fois pour le télescope et nos activités de laboratoire à Montréal et à l'Université Laval pour cinq ans. C'est une excellente nouvelle », a déclaré le directeur de l'OMM, René Doyon, qui est également physicien au département de physique de l'Université de Montréal.

Du total, 500 000$ proviendront annuellement d'Ottawa tandis que Québec contribuera à hauteur de 300 000$ par année. Rappelons qu'en 2015, l'OMM était menacé de fermeture. Le député de Mégantic-L'Érable, Christian Paradis, ministre conservateur à l'époque, avait dû intervenir à deux reprises pour sauver l'organisme.

« Ça nous donne beaucoup plus de stabilité, concède René Doyon. L'astronomie, ce sont des projets qui se déclinent à long terme, et lorsqu'on a un financement sur deux ans, c'est très difficile de planifier, aussi pour notre personnel, on ne pouvait jamais leur assurer du travail pour plus de deux ans. C'est une différence énorme pour démarrer des projets sur la scène internationale notamment. »

« On ne s'en rend pas compte, mais le développement technologique qu'on fait pour l'astronomie a beaucoup de retombées dans l'économie. [...] C'est une activité qui est assez lucrative du point de vue économique, et ici dans la région du mont Mégantic encore plus, où on attire des milliers de visiteurs chaque année dans cette réserve de ciel étoilé qui est absolument unique au monde. Ce serait une aberration de fermer l'Observatoire du Mont-Mégantic », ajoute M. Doyon.

