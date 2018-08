Un texte de Patrick Bergeron

Mardi soir, les élus de la ville ont adopté une résolution pour demander une modification du schéma d'aménagement et de développement de la MRC pour permettre l'implantation de cette usine dans le parc industriel de La Pocatière.

Il reste encore de nombreuses étapes à franchir avant le début de la construction. C'est un processus très normé, et c'est très bien ainsi ! Sylvain Hudon, maire de La Pocatière

La maire de La Pocatière, Sylvain Hudon Photo : Radio-Canada/Jean-Luc Blanchet

L'entreprise en question, Solstice Cannabis, a son siège social à Seattle. Selon le maire de La Pocatière, Sylvain Hudon, les premiers contacts entre la ville et l'entreprise ont eu lieu il y a un peu plus d'un an.

Du même souffle, Sylvain Hudon confirme que l'entreprise de Seattle a fait ses devoirs et qu'ils disposent d'un dossier étoffé pour ce projet au Kamouraska.

Selon le site web de l'entreprise, Solstice Cannabis a été fondée dans l'État de Washington au début de l'année 2011.