Les trois individus ont été arrêtés à l'angle des rues Henri-Bourassa et Harvard vers 23 h après qu'ils aient déjà commis des vols dans plusieurs dizaines de voitures, mentionne le porte-parole du Service de police de Sherbrooke, Martin Carrier.

« Les trois hommes de 18, 16 et 15 ans ont fouillé et volé dans au moins une trentaine de véhicules dans le secteur. Ils ont volé de l'argent, des CD, des portables, des objets électroniques... On rappelle qu'il est important de toujours verrouiller les portières, et ce, même dans le stationnement de votre résidence », signale Martin Carrier.

L'aîné du trio comparaîtra devant un juge de la Cour du Québec tandis que les deux adolescents comparaîtront au tribunal de la jeunesse. Ils ont été remis en liberté en attendant leur comparution.