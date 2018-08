Un texte de Andréanne Plante et de Martine Côté

Chandails, barres énergétiques, cuissard, crème solaire… Je vérifie une dernière fois la liste fournie par l’organisation. Je veux être bien certaine de ne rien oublier. C’est que je suis du genre un peu distrait. Je pense que tout y est. Ce n’est pas comme si j’étais habituée à me préparer pour des excursions de quatre jours en plein air, encore moins quatre jours en kayak. Aussi bien ne pas prendre de risques et tout réviser une dernière fois!

Nommer exactement ce que je ressens à ce moment précis me paraît complexe. C’est un mélange de plusieurs émotions. Il y a l’excitation, l’impatience d’entendre enfin le signal de départ et de se précipiter sur le fleuve. Une certaine fébrilité également. Rencontrer nos compagnons, ces futurs complices avec qui nous partagerons cette folle aventure. Je ne parle pas ici des créatures marines que renferme le fleuve, mais bien de ces gens courageux qui comme nous ont décidé de s’investir pour Jeunes musiciens du monde et de relever un défi de taille. Nous serons plus d’une centaine à tenir fermement nos pagaies dans moins de 24 h, pour nous élancer, la tête bien haute, à la conquête du Saint-Laurent. Je suis émue en y pensant. Il y a quelque chose de grandiose dans la force du mouvement.

À cet intense cocktail d’émotions, j’ajouterais aussi la peur. Elle est toujours un peu présente. Cachée dans un coin de ma tête. Parfois, elle prend toute la place; d’autres fois, je réussis à l’éloigner suffisamment pour me concentrer sur la frénésie de l’aventure. Ce sera, au fond, mon plus grand défi, accepter la peur et apprivoiser tranquillement l’inconnu.

Que l’aventure commence!

Suivez-nous dans les prochains jours, pour ne pas dire les prochaines heures. Le vrai défi commence bientôt, très bientôt!

Martine : entre la peur et l'excitation

La chroniqueuse Martine Côté en kayak Photo : Radio-Canada/Martine Côté

Ami – Hé Martine! C'est quand ton Défi kayak?

Moi – Du 9 au 12 août.

Ami – OK, c’est bientôt! Es-tu prête?

Moi – Je ne sais pas trop!

Ami – As-tu hâte? As-tu peur?

Moi – Je ne sais pas trop!

Voilà qui résume bien mon état d’esprit à quelques heures d’entamer ce grand défi.

Est-ce possible d’être totalement prête à pagayer la distance séparant Montréal et Québec? Est-ce possible d’avoir hâte d’être assise dans un kayak pendant 250 km, 8 heures par jour à pagayer sans relâche sous la vive chaleur du soleil qui plombe sur le fleuve? Heureusement, le Défi kayak, c’est bien plus que ça!

Oui j’ai hâte! J’ai hâte de sentir l’énergie du groupe. D’avoir l’impression de former une grande famille avec cette centaine de personnes qui, tout comme moi, se sont lancé un défi plus grand qu’elles. Une centaine de personnes qui vont partager mes inquiétudes, mes souffrances, mes joies, ma fierté, mon dépassement.

J’ai aussi hâte d’explorer notre fleuve différemment et de m’enrichir des beautés insoupçonnées des berges du Saint-Laurent.

Oui, j’ai peur! C’est certain que je ne mesure pas la véritable ampleur du défi physique que je m’apprête à imposer à mon corps. Je m’apprête aussi à mettre à rude épreuve ma résistance, ma détermination, ma persévérance, mon courage et ma patience, parce que la réalisation de ce défi réside en grande partie entre les deux oreilles. « La dureté du mental! »

Je suis surtout fière de moi. Fière d’avoir osé me lancer ce grand défi. Fière d’avancer dans cette aventure avec ma bonne amie Andréanne. Et déjà fière de moi pour cette grande réalisation. Parce que, oui, nous allons réussir!

Merci de nous avoir suivis avec intérêt pendant notre préparation. Nous espérons avoir allumé une petite flamme en vous. Que ce soit pour participer l’an prochain au Défi kayak Desgagnés ou pour réaliser votre propre défi, à votre mesure.

On se revoit dimanche à la Baie de Beauport. Mais je vous avertis, je vais pleurer!