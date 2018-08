La saison 2018-2019 de l’Information de Radio-Canada démarrera ainsi un peu plus tôt à la télé, à la radio et sur Internet – avec notamment une nouvelle version de l’application.

« Plus que jamais, à l’heure d’une certaine dérive de l’information, nous avons besoin du diffuseur public comme source crédible et fiable. Nous devons continuer d’offrir du journalisme de grande qualité pour informer les citoyens, peu importe la plateforme qu’ils consultent », a déclaré la nouvelle directrice générale de l’Information de Radio-Canada, Luce Julien.

Pour le déclenchement de la campagne électorale le 29 août, Patrice Roy et Anne-Marie Dussault, de 24/60, animeront chacun une émission spéciale pour l’occasion sur ICI RDI.

Questions des électeurs aux chefs

Côté débat des chefs le 13 septembre, le public pourra soumettre ses questions et des thèmes de discussion à Philippe Couillard, Jean-François Lisée, François Legault et Manon Massé. La soirée se déroulera sous la houlette de Patrice Roy et sera diffusée en simultané sur plusieurs réseaux.

Quant à la soirée des élections, le 1er octobre, on ne connaît pas pour l’heure les détails de la couverture, sinon que Patrice Roy prendra l’antenne à ICI Radio-Canada Télé et sur ICI RDI alors que les auditeurs retrouveront Jean-Sébastien Bernatchez sur ICI Première.

La programmation 2018-2019 se fait sous le signe de la stabilité : les chefs d’antenne comme Patrice Roy, Céline Galipeau et Pascale Nadeau entament une deuxième décennie à l'antenne.