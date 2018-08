« La première chose à faire est d’établir un bilan de la situation : Où suis-je? Où se trouve la tornade? Que se passe-t-il? », déclare Jay Schaw, aide-chef à la gestion des urgences auprès du Service d’incendie et de soins médicaux d’urgence de Winnipeg.

En outre, trois précautions de base peuvent être établies avant un désastre afin de savoir comment réagir en cas de catastrophe. Il faut connaître les risques, avoir un plan et avoir une trousse médicale d’urgence. Dans cette dernière, Jay Schaw recommande d’avoir de l’eau et de la nourriture pour 72 heures, des médicaments et tout ce dont vous pourriez avoir besoin. « Vous évacuez, et n’allez pas revenir pendant une certaine période de temps », met-il en garde.

Par ailleurs, Jay Schaw suggère d’avoir préparé un petit sac avec de l’argent, des clés ou encore des médicaments pour être prêt en cas d’évacuation.

Rester le plus près du sol possible

Lorsqu’une tornade frappe, la manière de réagir dépend du temps dont on dispose. « Si vous avez un préavis de 30 à 45 minutes, vous avez le temps d’évacuer », dit-il.

Mais qu’arrive-t-il si on est pris par surprise et qu’on n’a pas le temps de fuir? « Vous allez dans le sous-sol et vous mettez le plus de choses possibles entre vous et la zone extérieure et vous vous accrochez à quelque chose », explique Jay Schaw. « Restez loin de n’importe quelle chose en verre! », exhorte-t-il.

Toutes les maisons n’ont cependant pas de sous-sol. Dans ce cas, Jay Schaw recommande de se tenir le plus près possible du sol et d'avoir le plus de murs possible autour de soi.

Que faire si on est à l’extérieur?

Si la tornade frappe alors qu’on se trouve à l’extérieur, la première chose à faire est de déterminer la direction vers laquelle la tornade se déplace. « Si elle se déplace à gauche ou à droite, vous voulez aller dans la direction opposée. Si elle semble immobile, soit la tornade vient directement sur vous, soit elle s’éloigne de vous », prévient Jay Schaw.

Dans tous les cas, il est recommandé de quitter son véhicule et de se mettre à l’abri dans un fossé.