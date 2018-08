Le professeur Jason Brown, de l’Université Dalhousie, un admirateur de longue date des Beatles, utilise les mathématiques pour tenter de répondre à cette question.

Les deux artistes sont d’accord sur la paternité d’un grand nombre de leurs chansons, mais non pour certaines autres, explique le professeur Brown.

Dans le cas de la chanson In My Life, selon M. Brown, Paul McCartney et John Lennon revendiquent la composition de la musique, mais John Lennon a reconnu plus tard que Paul McCartney l’avait peut-être aidé.

Les mathématiques interviennent là où la mémoire fait défaut. Jason Brown fait partie d’une équipe de chercheurs qui comprend aussi le professeur Mark Glickman et l’étudiant Ryan Song, tous deux de l’Université Harvard. Ils ont analysé environ 70 chansons des Beatles figurant sur des albums publiés de 1963 à 1966.

Les chercheurs ont étudié les notes des mélodies, les transitions, les accords, les séquences d’accords, etc. Ils tentent d’éclaircir la paternité des chansons disputées en comparant les résultats de leurs analyses à ceux des chansons non disputées.

Conclusions controversées

Selon les chercheurs, la probabilité que Paul McCartney a composé In My Life n’est que de 2 %.

Les conclusions de l’équipe seront évidemment controversées, reconnaît Jason Brown. Il explique que les admirateurs des Beatles sont partagés sur la question. Certains appuient John Lennon, dit-il, d’autres préfèrent Paul McCartney ou George Harrison ou Ringo Starr.

In My LIfe est une chanson célèbre, ajoute Jason Brown, et les gens ont des sentiments forts de part et d’autre.

Les chercheurs sont presque certains que Paul McCartney a composé The Word. Ils concluent aussi qu’il est très probable que John Lennon ait composé Do You Want to Know a Secret?, une chanson interprétée par George Harrison.

Ils ont aussi découvert certaines formes qui peuvent échapper aux mélomanes. Par exemple, Paul McCartney avait tendance à monter d’une octave ou plus dans ses chansons, tandis que John Lennon se situait dans une marge plus mince.

Ce sont des détails qui peuvent échapper aux gens qui écoutent les chansons, affirme Jason Brown, mais pour établir les différences il ne faut pas se laisser guider uniquement par son coeur, ajoute-t-il.

D'après un reportage de Frances Willick