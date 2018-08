Un texte de Caroline Bourdua

L’incendie Parry Sound 33 fait l’objet d’une chanson sur YouTube.

Son auteure-compositrice-interprète Jo Po s’est déjà attiré plus de 2000 vues depuis sa diffusion, le 5 août.

La jeune femme fait partie du groupe sudburois Jo Po and the Rize.

Incendie Smooth Rock Falls

L’incendie criminel de l’épicerie Blanchette dans la petite ville le long de la route 11 avait semé beaucoup d’émoi en 2015, d’autant que c’était le seul marché d’alimentation du coin et que le feu avait été allumé par deux adolescents.

Roxanne Dubé avait alors écrit « Une tragédie », qui relate la perte de ce commerce pour les habitants de la petite communauté d’à peine 1300 âmes.

Il aura fallu deux ans avant la réouverture d’une épicerie à Smooth Rock Falls.

Attawapiskat

L’histoire de Shannen Koostachin, cette jeune Autochtone de la Première Nation d’Attawapiskat qui militait en faveur d’une nouvelle école pour sa communauté avait suffisamment attiré l’attention pour que le député fédéral Charlie Angus en fasse une chanson.

« Diamonds in the Snow » a été coécrite en 2011 en l’honneur de la jeune fille aujourd’hui décédée dans un tragique accident un an plus tôt.

L’adolescente a également inspiré l'artiste sudburois Tyler Fauvelle, qui a sculpté dans le bronze, une statue de Shannen à New Liskeard, en Ontario, où l'adolescente de 14 ans avait trouvé la mort.