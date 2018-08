La GRC des Battlefords et le groupe des crimes majeurs du district du Nord sont chargés de l'enquête. Selon la police fédérale, Mme Morin se rendait à Lloydminster ou Edmonton, en Alberta, mais note que cette information n'est pas confirmée.

La femme de 31 ans est portée disparue et la GRC demande l'aide du public pour la retrouver. Elle a communiqué pour la dernière fois avec sa famille le 10 juillet dernier.

Ashley Morin mesure 1,58 m, pèse 50 kg et a de longs cheveux noirs et les yeux bruns. Elle portait des pantalons de sport gris, un T-shirt noir avec une inscription blanche, un chapeau noir et des lunettes de soleil au moment de sa disparition.

La GRC demande à toute personne qui aurait des renseignements sur Ashley Morin de communiquer avec le groupe des crimes majeurs du district du Nord au (306) 975-5153 ou avec son détachement des Battlefords au (306) 446-1720.