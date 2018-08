Initialement, cette communauté autochtone avait prolongé son ordre d'évacuation jusqu'au 10 août.

La décision de revenir plus tôt été prise mardi soir, alors que la communauté a appris que des progrès avaient été réalisés pour contenir l’incendie demeuré à 11 362 hectares.

Ce feu couvrant un périmètre de près de 120 kilomètres est d’ailleurs presque contenu, selon le ministère des Richesses naturelles et des Forêts (MRNF).

Henvey Inlet compte 192 résidents.

Toutefois, s’il devait y avoir une nouvelle évacuation, ils auraient trois heures pour quitter les lieux à nouveau.

Un des nombreux pompiers à l'oeuvre pour combattre le feu Parry Sound 33. Photo : Ministère des Richesses naturelles et des Forêts de l'Ontario

L’incendie Parry Sound 33 a débuté le 18 juillet et à cause de la fumée le chef Wayne McQuabbie avait déclaré l’état d’urgence et un ordre d’évacuation.

Le chef d’Henvey Inlet se dit reconnaissant du travail des pompiers forestiers et du MRNF .

Les Autochtones séjournent dans des hôtels et autres lieux d’hébergement entre Parry Sound et le Grand Sudbury depuis plus de deux semaines.

Bilan

En date de mardi soir, le Nord-Est ontarien comptait 43 incendies de forêt.

Quatorze n'étaient toujours pas maìtrisés, tandis que 29 autres étaient soient contenus, soient maitrisés ou en observation.

Le feu Parry Sound 33 mobilise 275 pompiers forestiers et personnel de soutien.

Le plus gros feu du Nord-Est enfin contenu

L’incendie North Bay 72 est maintenant considéré comme étant contenu. Il se trouve entre Temagami et North Bay. Photo : Ministère des Richesses naturelles et des Forêts

Le feu North Bay 72 s’étend sur environ 27 285 hectares, mais la bonne nouvelle selon les autorités, c’est qu’il n’a pas grossi depuis les deux dernières semaines.

De plus, il fait maintenant partie de la liste des incendies de forêt contenus, signifiant qu’il ne devrait pas s’étendre davantage si les conditions météorologiques demeurent favorables.