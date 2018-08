Kari Sampsel, la docteure qui dirige le Programme de soins aux victimes d'agression sexuelle ou d'abus par un partenaire à l'Hôpital d'Ottawa, voit un nombre important de patients qui viennent suivre des soins et constate que le taux d'attrition est très élevé.

De nombreuses victimes refusent de passer par un examen médico-légal, qui peut durer de huit à dix heures et être vécu comme un second viol, explique-t-elle.

Faire des prélèvements pour constituer une trousse médico-légale peut être « insurmontable pour des personnes qui ont été agressées », indique-t-elle.

Les salles d'urgence des hôpitaux sont souvent le premier contact après une agression sexuelle, affirment les chercheurs, qui veulent encourager les urgentistes partout au Canada à redoubler d'efforts pour aider les victimes d'agressions sexuelles à obtenir justice dans ce qui est considéré comme un système juridique souvent complexe et stigmatisant.

Qu'est-ce qu'une trousse médico-légale?

La trousse médico-légale est l'outil utilisé pendant l'examen médico-légal. Ce dernier est proposé à toute victime d’agression sexuelle récente, femme ou homme, peu importe si elle décide de porter plainte ou non.

Le patient n’est pas obligé de l’accepter, mais le devrait s’il ou elle souhaite aller de l’avant avec une plainte aux autorités. La trousse sera une preuve de plus pour étayer l’enquête policière et éventuellement poursuivre l’agresseur présumé.

Cette trousse permet d'uniformiser l'information recueillie et la manière d'effectuer les prélèvements, et ce, afin d'obtenir des preuves scientifiques objectives. Les prélèvements ont pour but de trouver des substances biologiques laissées par l’agresseur présumé sur le corps ou les vêtements de la victime, comme du sperme, de la salive ou du sang.

Sources : Calacs et Table de concertation sur les agressions à caractère sexuel de Montréal