Le président de l'Assemblée, Diosdado Cabello, a convoqué une session pour entamer la procédure de « suppression de l'immunité parlementaire des députés impliqués [dans] l'attentat ».

Dans une émission télévisée mardi soir, le président Maduro a affirmé que les déclarations des suspects déjà arrêtés désignent l’opposant et ancien président du Parlement, Julio Borges, qui vit en exil en Colombie.

Julio Borges a répliqué aux accusations du président Maduro sur son compte Twitter, en remettant en cause la thèse de l’attentat.

Ni le pays ni le monde ne croient à la farce de l'attentat. Julio Borges, ancien président du Parlement du Venezuela

« Nous savons tous que c'est un montage pour persécuter et condamner ceux d'entre nous qui s'opposent à votre dictature. Vous avez enterré la Constitution », a écrit Julio Borges.

Toujours mardi soir, les autorités auraient procédé à l'arrestation du législateur Juan Requesens et sa sœur Rafaela Requesens, leader étudiante, dans leur appartement de Caracas, selon l'opposition.

« Tout ce que nous savons, c'est que le SEBIN [le service du renseignement vénézuélien] est venu le chercher dans son appartement de Caracas », a déclaré une source proche de Juan Requesens, sous le couvert de l’anonymat.

Peu après l’attentat, le président Maduro avait accusé la Colombie et les États-Unis d'être derrière cette « tentative d’assassinat », évoquant des « financiers », sans les nommer, qui résideraient en Floride. Il a également mis en cause « l'ultra-droite ». M. Maduro a surtout nommément accusé Juan Manuel Santos, le président colombien, qui a passé mardi les rênes du pouvoir à son successeur Ivan Duque.

Samedi, deux drones armés ont explosé non loin du président qui s'exprimait à l'extérieur lors d'une cérémonie militaire. Les images capturées à la télévision en direct montrent Nicolas Maduro et sa femme levant les yeux vers une explosion et des centaines de soldats se bousculant.

Un groupe de « soldats », qui affirme avoir été formé pour unir la « Résistance » à Maduro, a revendiqué de son côté la responsabilité de l'attaque du drone.

Les autorités disent avoir arrêté six personnes, qui font face à des accusations de trahison, de tentative de meurtre et de terrorisme.

Le Parlement demande une enquête

Plus tôt, le Parlement vénézuélien, seule institution tenue par l'opposition, a réclamé l'ouverture d'une « enquête sérieuse, objective, impartiale et concluante qui fournirait des informations précises » sur l'explosion des deux drones.

Le Parlement soupçonne le gouvernement de vouloir utiliser cette affaire afin « de renforcer la persécution politique » de l'opposition.

Nous réaffirmons que la lutte politique des Vénézuéliens doit être orientée [...] vers l'obtention d'élections libres, réunissant toutes les conditions démocratiques sous observation internationale. Extrait de la déclaration du Parlement du Venezuela

Le Parlement a également dit « rejeter les voies, violentes ou non, qui s'écartent des lignes directrices établies dans la Constitution ».