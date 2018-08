Les ressortissants saoudiens devront compléter leurs soins dans d’autres centres de santé, a indiqué par communiqué le porte-parole de Riyad aux États-Unis et au Canada, sans donner plus de détails.



Ces transferts ont pour but d’assurer la sécurité de tous les patients saoudiens, a-t-il ajouté.



Cette annonce s’inscrit dans la lignée des récentes décisions prises par Riyad en réaction aux commentaires de la ministre des Affaires internationales du Canada, Chrystia Freeland, sur les prisonniers politiques Raif et Samar Badawi.



L’Arabie saoudite a promis des sanctions économiques, en plus de rappeler au pays ses étudiants internationaux et d’interrompre certaines liaisons aériennes avec le Canada.

Le royaume wahhabite a expulsé l'ambassadeur du Canada et rapatrié le sien, le 5 août dernier.