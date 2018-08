L’association, qui représente des entreprises du milieu de la construction, estime que le processus référendaire entrepris par Victoria est illégal.

Les audiences visant à déterminer si cette requête sera acceptée ont débuté mardi. Le juge devrait rendre sa décision mercredi.

L’ICBA a engagé des procédures judiciaires contre le gouvernement de la Colombie-Britannique en juin, alléguant que le processus référendaire actuel n’est pas conforme à la loi.

Le gouvernement néo-démocrate avait alors critiqué la poursuite, la qualifiant de tactique pour empêcher les Britanno-Colombiens de se prononcer sur un nouveau système électoral.

Le président de l’ICBA, Chris Gardner, affirme que son association ne cherche pas à empêcher la tenue du référendum, mais qu’elle souhaite plutôt s’assurer que les électeurs de la province ont suffisamment de temps pour débattre de la question avant de se prononcer.

« Le processus a été précipité, dit-il. Les questions sèment la confusion. Je ne crois pas que les gens de la Colombie-Britannique comprennent que nous sommes en plein référendum pour changer la façon dont nous élisons notre gouvernement. »

Victoria prévoit de poser deux questions aux citoyens cet automne. Dans un premier temps, ils pourront indiquer leur préférence entre le système électoral actuel ou la représentation proportionnelle. Puis, ils devront choisir parmi un des trois modèles de représentation proportionnelle proposés.

Dans la poursuite intentée contre le gouvernement, l’association d’entrepreneurs soutient que le processus référendaire est illégal parce qu’il n’offre pas deux options clairement définies.

« Quelqu’un pourrait voter pour la représentation proportionnelle dans la première question, même s’il préfère le système actuel à certaines des alternatives proposées dans la deuxième question », indique l’ICBA dans un document justifiant la poursuite.

« Légalement, le Gouvernement doit fournir une description suffisante du système de représentation proportionnelle sur lequel l’électeur se prononce », écrit l’association.

L’ICBA ajoute que les restrictions imposées par la province concernant les dépenses pendant la campagne référendaire contreviennent à la liberté d’expression.

Selon Chris Gardner, si l’ICBA a entrepris de telles démarches, c’est parce que les membres de l’association souhaitent une économie forte, basée sur un système politique stable.