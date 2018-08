Pas moins de 2095 accidents se sont produits sur la route 11 entre Shediac et Campbellton, de 1999 à 2015. Ils ont entraîné plus de 40 décès, selon les données du ministère des Transports et de l'Infrastructure du Nouveau-Brunswick obtenues par Radio-Canada. Une jeune victime de l'un de ces accidents réclame l'installation de clôtures pour prévenir les collisions avec les animaux sauvages.