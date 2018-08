La firme a comparé l'Outaouais au Bas-Saint-Laurent, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, à la Mauricie et Centre-du-Québec en se basant sur les critères suivants.

Il en ressort que les dépenses en services généraux, en santé physique, en santé mentale et en santé publique étaient plus basses en Outaouais que dans les régions comparables.

« On peut estimer que si les dépenses du MSSS [ministère de la Santé et des Services sociaux] étaient proportionnelles à la population, l’Outaouais recevrait plus de 250 M$ supplémentaires annuellement pour répondre aux besoins de santé et services sociaux de sa population », conclut le rapport, signé par le chercheur Bertrand Schepper.

Il évoque par ailleurs la « pénurie » de médecins spécialistes et d'infirmières dans la région, qui pousse de nombreux patients à se déplacer vers l'Ontario et entraînerait des coûts de 107 millions de dollars annuellement.

« Si ces 107 M$ avaient été dépensés en Outaouais pour traiter des patients, ils auraient généré une hausse de 1650 emplois et des dépenses qui auraient une valeur ajoutée de 101,7 M$ au Québec », avance le rapport.

La population de l'Outaouais en chiffres 322 967 personnes en 2001

personnes en 2001 389 139 personnes en 2016

personnes en 2016 20% d'augmentation en 15 ans

d'augmentation en ans 4,7% de la population du Québec Source : Rapport de l'IRIS, août 2018

Une offre moindre en éducation postsecondaire

Le rapport de l'IRIS fait également remarquer que le nombre de programmes d'éducation professionnelle est inférieur en Outaouais que dans les régions comparables.

En effet, l'Outaouais offre moins de programmes de diplômes d'études professionnelles (DEP), d'attestations de spécialisation professionnelle et d'attestations d'études professionnelles que l'Estrie et le Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Par conséquent, la région enregistre moins d'étudiants par habitant, tant au niveau collégial qu'universitaire. Selon le rapport, Québec devrait dépenser 141 millions de dollars pour « soutenir un nombre d'étudiants comparable aux autres régions ».

L'Outaouais souffre d'un sous-financement de ses établissements postsecondaires et de formation professionnelle par rapport à des régions comparables. Rapport de l'Institut de recherche et d'informations socioéconomiques

Le rapport fait par ailleurs remarquer que l'Outaouais est la région québécoise où le produit intérieur brut (PIB) par habitant est le plus faible, après Lanaudière, avec d'importantes disparités entre les différentes municipalités régionales de comté (MRC).

Cette étude est publiée quelques jours après que des professionnels de la santé ont dénoncé ce qu'ils considèrent comme étant un sous-financement des services de santé dans la région.