Les résultats préliminaires donnent le républicain gagnant par une mince avance. Selon le New York Times, Troy Balderson recueille 50,2 % d’appuis, contre 49,3 % pour le démocrate Danny O’Connor.



Or, au moins 3367 bulletins de vote sont encore sujets à un recomptage, selon l’Associated Press.



Troy Balderson n’a toutefois pas attendu davantage pour revendiquer la victoire. « L’Amérique est sur le droit chemin et nous allons continuer dans cette direction », a-t-il déclaré, ajoutant qu’il était déjà prêt à travailler d’arrache-pied au Congrès.



Sur Twitter, le président américain Donald Trump a félicité le candidat républicain pour sa victoire dans le cadre d’une « course importante » et « très spéciale ».

« Troy remporte une grande victoire à une époque difficile de l'année pour les élections », a-t-il ajouté dans un autre tweet, publié plus tard, où il se targue d’avoir fait pencher la balance grâce à un discours donné samedi soir dernier, en Ohio.

Selon les sondages, le candidat républicain Troy Balderson était en tête des intentions de vote. Photo : The Associated Press/Jay LaPrete

Du côté des démocrates, Danny O’Connor a tenté de rallier ses troupes, les encourageant à ne pas baisser les bras. « On ne s’arrête pas ici », a-t-il déclaré.

Le scrutin a été rendu nécessaire par la démission du républicain Pat Tiberi, qui a remporté le district cinq fois avec un fort pourcentage des voix – de 53 % à 68 %.

Les électeurs du 12e district d’Ohio, situé au centre de l’État, avaient jusqu'à 19 h 30, mardi soir, pour aller inscrire leur vote et choisir celui qui les représentera à Washington.

Le candidat démocrate Danny OConnor s'adresse aux partisans lors de sa soirée d'élection pour une élection spéciale dans le 12e district du Congrès de l'Ohios à Westerville. Photo : Reuters/Shannon Stapleton

Une forteresse républicaine

Le plus récent sondage, mené la semaine dernière, conférait 44 % d’appuis au républicain, devant le démocrate. Celui-ci recueillait les faveurs de 43 % des électeurs, alors que 11 % des répondants se disaient indécis.

C'est suffisant pour donner aux démocrates la chance d’espérer une victoire dans un district où ils devraient normalement tirer de l’arrière par plusieurs points.

Le district opte pour un représentant républicain depuis 1939, à une exception près : un démocrate a remporté l’élection de 1980, avant d’être battu deux ans plus tard. Il a notamment été représenté pendant près d'une vingtaine d'années par John Kasich, l'actuel gouverneur de l'État. M. Kasich n'est pas un fervent admirateur du président Trump.

Ce dernier a remporté le district par 11 points lors de la présidentielle de 2016, et en 2012, Mitt Romney avait eu le dessus sur Barack Obama avec 10 points d’avance.

Signe révélateur, le président Trump a jugé bon d'effectuer une visite dans un district qui devrait pourtant être acquis aux républicains.

Il s’agit du dernier district des États-Unis à tenir une élection partielle avant les élections de mi-mandat de novembre. Le perdant aura donc l’occasion de tenter de prendre sa revanche sous peu. L’élection revêt néanmoins une importance symbolique, puisqu'elle pourrait révéler l'humeur de l'électorat à quelques mois des élections de mi-mandat.

Même s'ils devaient perdre le scrutin, les démocrates risquent de voir d'un bon oeil cette lutte électorale aux résultats serrés en territoire républicain.

Primaires dans quatre États

Quatre États – le Kansas, le Michigan, le Missouri et Washington – ont aussi tenu des élections primaires en vue des élections de novembre.

Les démocrates avaient notamment un œil sur le Michigan, où s’opposaient un partisan de Bernie Sanders et une figure démocrate connue dans l’espoir de porter les couleurs du parti lors de l’élection de novembre pour le poste de gouverneur.

Gretchen Whitmer, une ancienne sénatrice d’État, est en avance dans les sondages, mais les progressistes espèrent qu’Abdul El-Sayed réussira à battre une figure de l’establishment démocrate.