En plus des ruches, des bacs à fleurs ont aussi été installés pour fournir la nourriture nécessaire aux abeilles.

Le projet a coûté 1500 $ et a été entièrement payé par l'association étudiante du Cégep.

L'entretien des ruches est assuré grâce à une collaboration entre les membres du personnel et les étudiants.

Le Cégep dit vouloir faire sa part pour la sauvegarde de l'espèce en plus de poursuivre un objectif de sensibilisation et d'éducation auprès de ses étudiants.

« Notre désordre écologique, nos changements climatiques, les pesticides, ces choses-là, bien ce sont toutes des choses qui viennent affecter les abeilles et la majorité des insectes pollinisateurs. On vient sensibiliser les étudiants à cette cause avec nos abeilles », indique la régisseuse aux affaires étudiantes et communautaires au Cégep de Trois-Rivières, Isabelle Philibert.

Ce projet pourrait également prendre une dimension entrepreneuriale à l'automne. Dès la première récolte, en septembre, le miel sera vendu aux étudiants et les profits seront réinvestis dans l'achat de nouvelles ruches.

Avec des informations de Gabrielle Proulx