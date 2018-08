Des mets relevant du défi culinaire seront au rendez-vous, avec notamment beaucoup de sucre et de friture. Le sandwich aux criquets et les s’mores frits sauront combler le goût d’aventure des plus audacieux.

Un sandwich au fromage fondu aux criquets

Sandwich au fromage fondu aux criquets. Photo : Site de Saskatoon Ex

Un assortiment de vin et de fromages frits

Du fromage frit à tremper dans du vin frit. Photo : Site de Saskatoon Ex

Une crème glacée à la noix de coco, couleur charbon

Crème glacée à la noix de coco, couleur charbon. Photo : Site de Saskatoon Ex

Un hot dog géant au fromage fondu

Hot dog au fromage. Photo : Site de Saskatoon Ex

Des hamburgers au kangourou

Hamburger à la viande de kangourou. Photo : Site de Saskatoon Ex

Des Reese's au beurre d’arachide frits dans du bacon

Reese's au beurre d'arachide frit dans du bacon. Photo : Site de Saskatoon Ex

Maïs en épi au fromage, chili et crème

Blé d'inde assisonné de crème, fromage et chili. Photo : Site de Saskatoon Ex

Boisson aux bonbons Nerds

Boisson aux bonbons multicolores. Photo : Site de Saskatoon Ex

S’mores frits

S'mores frits. Photo : Site de Saskatoon Ex



Imaginaire et musique au rendez-vous

Le programme met l’accent sur l’imaginaire, avec de nombreux spectacles de magie, de cirque, d’hypnose et de prestidigitation. La nouvelle exposition « Animals of Wizardry » promet la rencontre avec des animaux et insectes liés à l’imaginaire du monde mystique, incluant notamment l’observation d’un véritable dragon vivant.

Comme pour les années précédentes, des concerts auront lieu chaque soir au Kickin’ Horse Saloon. Meghan Patrick, Alex Runlons et Lisa Moen figurent parmi les plus connus des neuf groupes et artistes qui animeront les soirées à partir de 17 h 30 chaque jour.

Un défilé au départ de la 24e Rue et de Spadinat Crescent comprenant chevaux et clowns a ouvert les festivités, qui se clôtureront chaque soir par un feu d’artifice à 23 h.