M. Lévesque a pris part à une série d’essais pratiques avec sa voiture sur la piste Sanair à Saint-Pie afin d’obtenir le permis nécessaire pour piloter cette fin de semaine à Trois-Rivières.

Il a aussi fait des tests théoriques mardi.

Le maire avait déjà obtenu son permis de course automobile par le passé, mais il faut renouveler ce permis après plusieurs années d’inactivité.

« Je suis convaincu qu'il s'est pratiqué plus que l'année passée, parce qu'il veut vraiment me battre [...] Il n'y aura pas juste Michel Barrette qui sera sur la piste, il y aura aussi ses deux fistons. Il m'a promis que ses deux fistons ne me feraient pas d'obstuction », souligne le maire Yves Lévesque.

Le perdant de la course devra tondre le gazon du parc Champlain cet été, au centre-ville de Trois-Rivières.

Selon des informations de Samuel Desbiens