La fête du Nouveau-Brunswick attire chaque année de nombreux touristes dans la province. Cette année, ceux de la région de Shediac ont dû composer avec trois jours de suite où la baignade était interdite à la fameuse plage.

Le directeur de la coopérative IGA de Shediac, Mario Cormier, soutient que les clients sont moins abondants à cause de la fermeture de cet important attrait touristique.

Le nombre de transactions, le nombre de clients ont diminué assez considérablement comparés aux années d'avant. Donc ça a un impact assez considérable.

Mario Cormier, directeur général de la Coopérative IGA de Shediac Photo : Radio-Canada

Le directeur affirme qu’avec la baisse de ses ventes, il a moins d’occasions pour faire travailler ses employés.

Ça pourrait vouloir dire moins d'emploi pour les gens aussi. Mario Cormier, directeur de la coopérative IGA de Shediac

D'autres commerces ont indiqué connaître une situation similaire, mais n'ont pas souhaité être identifiés.

Une qualité d'eau encore bonne, selon la médecin en chef

Malgré les interdictions, la médecin-hygiéniste en chef de la province, Jennifer Russel, indique que la qualité de l’eau est bonne à la plage Parlee.

C'est quelque chose qu'on a déjà vu l'année passée. la qualité est encore très très bonne à la plage Jennifer Russel, médecin-hygiéniste en chef du Nouveau-Brunswick

La plage a été fermée à la baignade pendant plus d'une dizaine de jours depuis juin. Les chutes de pluie et des résultats d'échantillonnage sont en cause.

La plage Parlee Photo : Radio-Canada/Radio-Canada

Des baigneurs bravent l’interdiction...

La plage était achalandée mardi malgré une interdiction en vigueur. Plusieurs touristes ont décidé de passer outre la recommandation.

On a décidé de prendre une chance pareil, parce que c’est tellement une belle plage , raconte une jeune mère qui affirme être tout de même inquiète. Si ça se poursuit, peut-être qu’on ira juste à une plage à côté.

Je passe à côté des bactéries et je m’amuse , raconte un jeune garçon pour qui l’interdiction ne freine pas son plaisir de jouer à la plage.

… et d’autres l'ignorent

Toutefois, certains d’entre eux ignoraient la directive lorsque Radio-Canada leur a demandé ce qu’ils en pensaient.

C’est-tu vrai ? [...] On n’en a pas avalé! , rigole un baigneur lorsqu’on lui apprend l'interdiction. On va faire avec.

Je ne le savais pas. Je vais m’assurer de prendre une bonne douche , répond un autre, dont le sourire s’effaçait. L’avoir su, on serait peut-être allé à Halifax aujourd’hui, probablement pour aller dans un musée.

Baignade interdite ou permise? Des panneaux à la plage Parlee informent les visiteurs. Photo : Radio-Canada/Michel Nogue

Suffisamment clairs, les signaux ?

Deux personnes ont déploré que les indications ne soient pas suffisamment claires à l’entrée de la plage.

[Les panneaux] sont petits, plusieurs personnes ne peuvent pas les voir. [...] Ce n’est pas clair , affirme un touriste qui a évité de se mouiller aujourd’hui.

Nous ne le savions pas, nous n’avons rien vu sur le chemin en venant ici. Il n’y avait rien de vraiment évident , affirme une touriste de Terre-Neuve qui, à l’annonce de l’interdiction, réfléchissait à changer ses plans pour le reste de la journée avec sa famille.

Heureusement pour les baigneurs, l’interdiction a été levée mardi après-midi.

Avec les informations de Mathieu Massé et de Gabrielle Fahmy